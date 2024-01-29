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娛樂
2024-01-29 20:24:55

林峯自爆年底或開演唱會 望與MC張天賦陳蕾合作

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林峯接受知訊台台長程凱欣主持的《原來生活好快樂》錄音訪問。

林峯今年將全力瞓身音樂事業，新一年推出新歌《無傷大雅》，由徐浩監製、吳林峰作曲、林寶填詞。林峯日前現身新城廣播宣傳新歌，擔任星級嘉賓接受知訊台台長程凱欣主持的《原來生活好快樂》錄音訪問，原來林峯已經有6年沒有到電台宣傳！

對於時隔多年再出新歌，林峯在訪問中透露唱片公司華納不停為他的新歌搵合作，「徐浩好好，令到我在錄音室好舒服。原本都好緊張，驚carry唔到首歌，但演戲絕對可以幫到唱歌，表達能力比較容易啲，快啲入狀態。」今次新歌組合十分新鮮，而提到作曲的吳林峰，林峯笑指：「對方當初第一句就是問我，知不知他以前不鍾意我？我話唔洗問，我哋同名，佢實俾同學玩咗好多年，因為咁，佢話留意我嘅歌好多年，好了解我的聲線。」

吳林峰早前受訪表示因為林峯影響，成為他入行其中一個動力。

想重踏紅館開騷

2016年，舉辦了第五個個人演唱會的林峯坦言鍾意舞台，「我覺得香港藝人好犀利，唔止表演，仲飛天遁地好勁。」以往都在紅館舉行演唱會，談到啟德體育園將啟用，主場館可容納5萬人，林峯直指始終鍾情紅館，「睇過好多四面台場地，始終覺得紅館好有凝聚力，每一次在紅館綵排，都鍾意瞓喺紅館地板上面，望上去，就算未有觀眾入場都感受到力量

將會再出歌

在訪問中，林峯大爆與唱片公司正在聊年底會否開演唱會，所以現在會多收一點歌，「希望計劃23個月再出一首新歌，但都會兼顧影視上面，好似電影拍攝。不過後半年會放一點時間在音樂上面。」眼見這幾年多了一班年青歌手又唱得，又作得，他表示希望有機會與同公司的MC張天賦和陳蕾合作。

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林峯今年主力發展音樂事業。

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