林峯自爆年底或開演唱會 望與MC張天賦陳蕾合作

林峯今年將全力瞓身音樂事業，新一年推出新歌《無傷大雅》，由徐浩監製、吳林峰作曲、林寶填詞。林峯日前現身新城廣播宣傳新歌，擔任星級嘉賓接受知訊台台長程凱欣主持的《原來生活好快樂》錄音訪問，原來林峯已經有6年沒有到電台宣傳！

對於時隔多年再出新歌，林峯在訪問中透露唱片公司華納不停為他的新歌搵合作，「徐浩好好，令到我在錄音室好舒服。原本都好緊張，驚carry唔到首歌，但演戲絕對可以幫到唱歌，表達能力比較容易啲，快啲入狀態。」今次新歌組合十分新鮮，而提到作曲的吳林峰，林峯笑指：「對方當初第一句就是問我，知不知他以前不鍾意我？我話唔洗問，我哋同名，佢實俾同學玩咗好多年，因為咁，佢話留意我嘅歌好多年，好了解我的聲線。」