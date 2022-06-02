林峯警匪劇《黑金風暴》6.13首播 熊黛林客串大嗌好玩

由林峯、周秀娜及黃浩然領銜主演的警匪劇《黑金風暴》，將於6月13日香港開電視首播。劇集由九個案件組成，講述香港警務處與廉政公署兩個獨立部門各司其職，聯手緝兇，為懸疑的案件調查真相。劇中除一眾主角外，演員陣容亦相當強勁，包括有吳啟華、吳岱融、連詩雅、更有憑《家族榮耀》人氣大增的熊黛林、郭政鴻、高鈞賢等。

飾演重案組高級督察的林峯，坦言很多《黑》劇演員都是認識了很久，但從未合作過，有些更是再重聚，他說：「套劇有好多單元，每個單元有不同嘅Key Person；當中，我同岱融哥第一次合作，而同啟華哥對上一次合作係廿幾年前嘅《美味情緣》，今次再合作覺得佢風采依然。」

吳岱融則表示今次拍攝非常開心，跟好多很久沒見的同事合作，他說：「喺深圳拍攝部分，因為疫情，所以就算冇自己戲份，大家都唔走得，成日一齊，當時間就得啱，就會相約食飯傾偈，大家都滔滔不絕，好多老朋友一齊，感覺好好。」吳岱融又表示今次於劇集飾演黃浩然、李日朗的爸爸，跟二人有不少對手戲，他謂：「好多好寫實嘅父子情戲份，李日朗、黃浩然都係好用功同努力嘅演員，同佢哋合作冇負擔，只要演好自己本身，大家一埋位就有晒火花，好開心能夠遇到呢啲對手。」

在劇中第二個單元出演的熊黛林近年積極拍劇，繼去年拍畢《家族榮耀》後，今年能再度與跟一大班香港演員於《黑金風暴》再合作，感到十分高興：「浩然、政鴻之前啱啱合作完《家族榮耀》，今次再見好有默契，好快入到戲。」熊黛林續說她很喜歡警匪片，但一直未有機會拍攝，難得遇到今次角色，她坦言感覺好玩。