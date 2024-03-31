林峯讚老婆拍片剪接最拿手 黃浩然盼與好友再合作

第一屆《澳門國際短片節》於日前舉行， 「焦點影人」單元導演岩井俊二，工作坊導師黃驥和大塚龍治到場支持，同場還有林峯、黃浩然、柯煒林、朱鑑然、胡卓希、陳苡臻、林家熙、胡子彤、謝咏欣、導演祝紫嫣等亮相紅地氈並參與盛典。

林峯、黃浩然表示他們參與拍攝的都是以長片為主，但他們表示絕對支持短片拍攝，並提到現今世代科技方便，拿起手機就可拍片，他們私下也會常常拍片，特別是拍攝家庭日常，而林峯坦言這些家庭短片，拍片剪片方面太太比較優勝，他自己只能充當「道具」。

他們早前參與的《家族榮耀之繼承者》將於年中推出，有傳《家族榮耀》系列計劃開拍第3集，二人希望可以再度合作，並稱他們已認識廿多年，但真正合作只是近年的事。