林峯一連七場《GO WITH THE FLOW 林峯演唱會LF LIVE IN HONG KONG 2025》於本月(22日)紅館正式開鑼,這亦是他相隔9年再度踏上紅館舞台。昨晚第五場邀來鍾嘉欣(Linda)擔任嘉賓,令這對螢光幕經典CP再度同框,二人同台合唱《馴獸師之王》和《溏心風暴》片尾曲《心領》,鍾嘉欣聽到現場熱烈歡呼聲不禁落淚,林峯立即攞紙巾為她抹眼淚,場面非常感人!林峯昔日曾與鍾嘉欣傳過緋聞,他於2009年曾接受《My Name Is 邦》的訪問認有幻想過鍾嘉欣。