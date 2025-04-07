林峯預告演唱會加場 難忘佘詩曼任嘉賓 講明金像獎唔會攜眷出席

林峯今日(7日)出席「神之威士卡」希路斯HELIOSSY發布會，他在現場化身調酒師，兼且與現場的幸運女粉絲互動，炒熱全場氣氛！林峯被問到平常的酒量，他接受訪問突然爆料好兄弟吳卓羲酒量驚人：「我都未見過佢醉。」之後他又笑說：「我哋都唔係話飲醉嘅，淨係品酒啫！」
談及紅館演唱會門票一票難求，他說：「好多謝大家支持，好多人都問我啲飛嘅問題，我都唔知點樣去應付呢件事。」他透露過兩日有機會公布加場。被問到希望加多少場次，他直言：「其實我哋一年前申請紅館，我哋計到個時間最多可以加到七至八場，而家淨係賣咗三場飛。」講到演唱會嘉賓會否邀請佘詩曼，他表示：「佢上次喺澳門做演唱會嘉賓，對佢嚟講係熱身，佢都話未試過上台震到咁樣，今次我覺得唔好難為佢，諗住叫佢嚟睇，可能衝落台叫佢揸住支咪。」
談及演唱會會否仿效當年開騷有大量的舞台機關呈現，他說：「我希望盡可能同觀眾拉近距離，紅館有一個條件都係可以盡可能，但都係安全第一，再等主辦方點樣同嗰邊傾？」
至於現階段是否已經揀好金像獎紅地氈的戰衣，他笑言：「未試衫，應該都係莊重，適合場合為主。」他強調這次行紅地氈不會攜眷出席，因為太太要照顧小朋友。被問到是否有信心給奪得金像獎獎項，他坦言：「其實係興奮多啲。」