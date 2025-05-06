林德信爆林子祥為終極愛孫號 成日教講「爺爺」

林子祥及林德信早在2013年應保健品牌邀請拍廣告，其廣告橋段及歌詞對白更深入民心，成為了不少港人的集體回憶。暌違12年，今次企劃特意邀再邀林德信擔任品牌大使，體現薪火相傳的精神。

宣傳片中有不少橋段刻畫親子之間的日常互動，Alex笑言當年與爸爸拍攝的場景仍然歷歷在目。「還記得12年前，與爸爸拍廣告那一幕仍記憶猶新。現在輪到我成為品牌大使，將健康意念傳遞給大家。」Alex笑言。是次廣告別出心裁地安排他與6歲小演員上演溫馨父女情。「當小女孩戴上誇張鬍鬚模仿爸爸的模樣時，彷彿看到年輕時自己圍繞着在爸爸身旁的每個時刻。」