林德信爆林子祥為終極愛孫號 成日教講「爺爺」

林子祥及林德信早在2013年應保健品牌邀請拍廣告，其廣告橋段及歌詞對白更深入民心，成為了不少港人的集體回憶。暌違12年，今次企劃特意邀再邀林德信擔任品牌大使，體現薪火相傳的精神。
宣傳片中有不少橋段刻畫親子之間的日常互動，Alex笑言當年與爸爸拍攝的場景仍然歷歷在目。「還記得12年前，與爸爸拍廣告那一幕仍記憶猶新。現在輪到我成為品牌大使，將健康意念傳遞給大家。」Alex笑言。是次廣告別出心裁地安排他與6歲小演員上演溫馨父女情。「當小女孩戴上誇張鬍鬚模仿爸爸的模樣時，彷彿看到年輕時自己圍繞着在爸爸身旁的每個時刻。」
去年榮升人父的Alex，不時都會在社交媒體上大方分享與女兒的親密互動，在拍攝期間頻頻被喚起育兒點滴。「抱起小演員、哄她開心、一起慶祝生日的場景，都讓我想起童年與爸爸相處的點滴，以及想到自己的寶貝女兒。」他感性表示：「為人父後才真正明白，健康不只是為了自己，更是為了能陪伴家人更久。」他更大爆外表剛強的父親其實是「終極愛孫號」，常常溫柔地教導孫女開口叫「爺爺」，更分享近來最喜歡三代一同外出到大草地散步，場面非常溫馨。這份父愛讓整支廣告增添了真摯動人的溫度。
Alex在廣告中以一身Fit爆的身型及凍齡外表示人，完美隱藏真實年齡，狀態大勇！原來Alex能維持這美貌並非全靠先天優勢，背後亦花了很多精神和心力保養。他分享：「規律運動、均衡飲食是基本功，選用適當的保健品亦十分重要。要兼顧事業同家庭，我時刻都要保持最佳狀態，就算要長時間拍攝，都冇咁易攰。」最後亦不忘再次提起女兒：「除此之外，最佳保持心態年輕的方法就是花多點時間陪伴女兒和家人，一看見他們的笑臉就讓我所有煩惱拋諸腦後。」