林愷鈴被爆拍《冰上火花》被仔圍 柯煒林揚言要「豐胸」：係封咗佢(附訪問片)

柯煒林(Will)、林愷鈴(Ashley)和黃溢濠作拍劇集《冰上火花》結成好友，3人昨日(25日)齊齊現身中環置地廣場，出席時裝品牌FENDI的公開活動，他們受訪時經常互窒又互爆，Will更擔任劇集的宣傳大使，不斷溫馨提示劇集將於下周開播，他們亦已約好在halloween齊齊睇第二集，並表示要打扮成其他人的角色，黃溢濠聲言要扮林愷鈴，即被Ashley要求穿泳衣。西裝look的黃溢濠被指有前輩影子，他半自嘲表示，「我每次一着西裝，大家都會話我似家棟哥嘅東莞仔造型，我覺得有啲導演係知道嘅，所以我之前拍另一套劇，為咗致敬導演有叫我跨欄。」

性感由心而發 在劇集《Food Buddies》經常大騷結實body的Will高呼要「豐胸」，他笑言，「係封咗佢，性感係由心而發，唔一定係靠着衫。」他直認在新劇《冰上火花》亦有脫衣演出，不過他強調是合理畫面：「一個運動員正常都會嘅除衫，大家打完比賽喺更衣室行出嚟買嘢飲之類。」