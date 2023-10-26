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娛樂
2023-10-26 10:00:47

林愷鈴被爆拍《冰上火花》被仔圍 柯煒林揚言要「豐胸」：係封咗佢(附訪問片)

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林愷鈴被爆拍《冰上火花》被仔圍 柯煒林揚言要「豐胸」：係封咗佢

柯煒林、林愷鈴和黃溢豪拍《冰上火花》結成好友，經常互窒又互爆。

柯煒林(Will)、林愷鈴(Ashley)黃溢濠作拍劇集《冰上火花》結成好友，3人昨日(25日)齊齊現身中環置地廣場，出席時裝品牌FENDI的公開活動，他們受訪時經常互窒又互爆，Will更擔任劇集的宣傳大使，不斷溫馨提示劇集將於下周開播，他們亦已約好在halloween齊齊睇第二集，並表示要打扮成其他人的角色，黃溢濠聲言要扮林愷鈴，即被Ashley要求穿泳衣。西裝look的黃溢濠被指有前輩影子，他半自嘲表示，「我每次一着西裝，大家都會話我似家棟哥嘅東莞仔造型，我覺得有啲導演係知道嘅，所以我之前拍另一套劇，為咗致敬導演有叫我跨欄。」

柯煒林、林愷鈴和黃溢濠拍《冰上火花》結成好友，經常互窒又互爆。 柯煒林、林愷鈴和黃溢濠拍《冰上火花》結成好友，經常互窒又互爆。 柯煒林、林愷鈴和黃溢濠拍《冰上火花》結成好友，經常互窒又互爆。 柯煒林、林愷鈴和黃溢濠拍《冰上火花》結成好友，經常互窒又互爆。 柯煒林、林愷鈴和黃溢濠拍《冰上火花》結成好友，經常互窒又互爆。

性感由心而發

在劇集《Food Buddies》經常大騷結實body的Will高呼要「豐胸」，他笑言，「係封咗佢，性感係由心而發，唔一定係靠着衫。」他直認在新劇《冰上火花》亦有脫衣演出，不過他強調是合理畫面：「一個運動員正常都會嘅除衫，大家打完比賽喺更衣室行出嚟買嘢飲之類。」

黃溢濠被指西裝look激似林家棟的「東莞仔」造型。 黃溢濠被指西裝look激似林家棟的「東莞仔」造型。 柯煒林與黃溢濠老友鬼鬼，你一言我一語，發放笑彈。 柯煒林與黃溢濠老友鬼鬼，你一言我一語，發放笑彈。 柯煒林與黃溢濠老友鬼鬼，你一言我一語，發放笑彈。 柯煒林與黃溢濠老友鬼鬼，你一言我一語，發放笑彈。 柯煒林與黃溢濠老友鬼鬼，你一言我一語，發放笑彈。

林愷鈴面紅耳赤

Ashley看著Will黃溢濠你一言我一語，不禁要插話，「有時我覺得《冰上火花》嘅chemistry咁好，就係因為身邊有好多呢啲人嘅存在！」她更直指Will是無聊之最，Will聞言即爆料反擊，「第一日開鏡Ashley好緊張，我哋一班男仔同佢要拍一場戲，喺冇同佢溝通之下，我哋圍圈圈帶住佢氹圈。」Ashley卻笑言早已自爆，並感謝劇中一眾鮮肉型男，「佢哋會帶我去做一啲好無聊嘅嘢，令我冇咁緊張，亦轉到我面紅耳赤。」

林愷鈴自言拍《冰上火花》首日開工好緊張，被柯煒林爆「有仔圍」。 林愷鈴自言拍《冰上火花》首日開工好緊張，感謝劇中男演員經常做無聊事，讓她放鬆。 林愷鈴自言拍《冰上火花》首日開工好緊張，感謝劇中男演員經常做無聊事，讓她放鬆。
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