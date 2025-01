林文龍為愛女辦維景15歲派對 郭可盈帶頭唱生日歌

林文龍、郭可盈於2004年結婚,婚後兩人享受了5年二人世界,於2009年誕下了女兒林天若(Tania)。而今年1月14日就是Tania的15歲生日,林文龍和郭可盈特別為女兒於K11musea訂下海境房搞生日派對。而Tania亦特別邀請一大班朋友出席,與她一同慶祝生日。

郭可盈更拍下女兒生日派對的盛況,並把影片上載到IG,她寫道:「Happy birthday to my precious daughter ! I wish you a life full of wonderful memories, healthy, happy and surrounded by LOVE ! LOVE YOU forever and ever……」Tania亦有在短片下留言:「Thank you mum i love you very very much 。」母女心深對話,fans都替郭可盈高興。