林文龍為愛女辦維景15歲派對 郭可盈帶頭唱生日歌

林文龍、郭可盈於2004年結婚，婚後兩人享受了5年二人世界，於2009年誕下了女兒林天若(Tania)。而今年1月14日就是Tania的15歲生日，林文龍和郭可盈特別為女兒於K11musea訂下海境房搞生日派對。而Tania亦特別邀請一大班朋友出席，與她一同慶祝生日。
郭可盈更拍下女兒生日派對的盛況，並把影片上載到IG，她寫道：「Happy birthday to my precious daughter ! I wish you a life full of wonderful memories, healthy, happy and surrounded by LOVE ! LOVE YOU forever and ever……」Tania亦有在短片下留言：「Thank you mum i love you very very much 。」母女心深對話，fans都替郭可盈高興。
身穿白色白色露肩連身裙現身維多利亞港背景派對的Tania，己長得婷婷玉立，並且遺傳了爸媽美顏帥臉。派對房間布置以粉紅色為主，搭配金色的15數字氣球，Tania也在社交平台上分享了生日照片，感謝大家為她的慶祝。並在媽媽可盈的帶領下，Tania許下願望與切蛋糕，又和一班好朋友合唱生日歌，歡度15歲生日。