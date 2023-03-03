林明禎上好青年荼毒室受訪展高EQ 驚訝主持無睇《飯戲攻心》零準備

林明禎擁有可愛外表及傲人身材，加上唔咸唔淡嘅廣東話俘虜人心，被指係大馬女神之外，更成為香港廣告女神，接拍多個香港廣告；又曾經於去年受邀擔任張敬軒演唱會嘉賓，合唱《只是太愛你》，人氣Keep住有增無減。日前林明禎更加成為「第十六屆亞洲電影大獎」青年推廣大使，並以推廣大使身份作客YouTube頻道「好青年荼毒室」暢談電影及各地文化差異，不過大批網民就狠批主持人頌頌似乎未有做足功課，幸好林明禎以高EQ完成訪問，獲網民大讚大方得體。

林明禎分享對香港、台灣及馬來西亞文化嘅睇法，被問到學習廣東話嘅困難，佢就表示最難唔係生活中嘅用語：「就好似我拍《飯戲攻心》嘅時候覺得好難，裡面有好多對白係講……你哋有冇睇過（呢套電影）呢？」林明禎又問及主持人有冇睇過《飯戲攻心》？鹽叔表示有睇，並話好鍾意，而頌頌表示自己準備睇，林明禎則呆咗幾秒再扮喊指出：「原來都有人冇睇過《飯戲攻心》嘅」，又扮嬲怒睥對方，直至頌頌做到《飯戲攻心》阿Meow嘅招牌動作，林明禎先至話原諒對方：「OK！原諒你。原諒你。」

林明禎又問頌頌有無睇過《救殭清道夫》，頌頌則沉默，令林明禎崩潰：「換人換人換人！」。頌頌解釋指自己有做功課：「因為我知道有機會上節目，我都有特登睇你啲訪問嚟做功課，但無理由喺架巴士到睇戲㗎嘛，係唔係先？」不過，唔少網民都批評頌頌無做足功課，感覺唔尊重林明禎：「要人尊重，先要尊重嘉賓，好簡單的事」、「其實你哋可以喺拍之前先同嘉賓傾熟D先，你哋成個訪問都較為尷尬」、「飯氣攻心都未睇 點做訪問啊」、「有冇考慮換主持」、「越睇越辛苦，真係浪費咗個嘉賓」、「真心好唔尊重，請演員上黎傾計（仲要係知名演員），點都要對嘉賓背景有所清楚啦，例如幾時邊度出道，最近期嘅戲都要知掛」、「睇完覺得明禎eq好好，好識講野，仲要唔係用自己母語問」及「頌頌，想點做訪談，乜都唔知」等等。

鹽叔認會改善：明禎真係世一

鹽叔直言的確係佢哋做得唔夠好，會努力改善，仲大讚林明禎好人：「大家好，我係鹽叔。有啲室友睇完可能覺得頌頌準備得不足，有啲唔專業，呢個的確係我哋做得唔夠好，會努力改善。本身係我叫埋頌頌上嚟，因為本身個flow唔預要討論電影內容，反而重點係講唔同地方嘅文化體驗、明禎對香港嘅感受、同埋演戲工作對明禎而家嘅意義，所以冇特別叫頌頌要睇足戲先上嚟，呢個的確係我做得唔夠好、諗得唔夠周詳，所以我都同大家講聲對唔住，係我陰咗頌頌。最後主要想講其實明禎勁好，完左就即刻話頭先係節目效果，叫頌頌唔好介意。明禎真係世一！」

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