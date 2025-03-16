林明禎偕靚家姐林詩枝現身亞洲電影大獎 否認與Edan共同白色情人節

第18屆亞洲電影大獎頒獎禮今晚假西九文化區戲曲中心大劇院舉行，黃昏時份展開紅地毯盛會，來自世界各地的電影人及紅星陸續踏上紅毯，大馬女神林明禎亦有現身，穿上露臍裝登場大曬小蠻腰，同行還有《飯戲攻心》導演陳詠燊及其家姐林詩枝，雖然明禎家姐林詩枝昨晚才抵達香港，但明禎日前已先行到港，並現身導演會春茗，她出席完今晚的亞洲電影大獎，將要立即出發為驚慄片趕工拍攝。

林明禎今次留港期間，跟她傳出緋聞的MIRROR成員呂爵安（Edan），原來於前日（14日）的「白色情人節」突然從南韓返抵香港，有報道指兩人趁機會於香港甜蜜共度「白色情人節」。

Edan於3月7日隨大隊前往韓國拍攝綜藝節目，此行有「妹豬組」成員姜濤、Anson Lo、Edan及Jeremy，經理人花姐亦有傍實。不過，大隊是在今日返回香港，Edan卻突然離大隊趕住返港，連韓國的工作人員亦不知到他提早返港，有指花姐都錫住吸金力強的Edan，在抵達韓國後特別先完成Edan的拍攝部份，提前放人安排他撲返香港。

對於被指與Edan共度白色情人節，林明禎今日在紅地毯受訪，否認與Edan一齊過白色情人節當天，並表示大家都忙於工作，今晚頒獎禮結束便要離開香港。