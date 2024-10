「大馬女神」林明禎宣布將於周日(10月13日)推出新歌《On Cloud Nine》,相隔5年再推Solo新歌,令不少粉絲都非常期待,不過其新歌歌名的意思,卻引起網民熱議。「On Cloud Nine」意思指非常高興,而網上搜尋這個英文字時,首個作例句的例子便是「When he finally proposed to her,she was on cloud nine.(當他終於向她求婚時,她高興得不得了)」,令人猜測林明禎是憑歌寄意,暗示與緋聞男友Edan(呂爵安)的關係大躍進。

日前,Edan出席《ViuTV 2025節目巡禮》時,他就表示不知道對方出新歌,亦沒有聽過,昨日(9日),林明禎就立即行動,在社交網貼出新歌拍MV的花絮片,片中見她穿上黃色短身上衣,並舉高雙手興奮大跳開心舞,鏡頭更一度zoom近林明禎的fit爆身材,纖幼蛇腰表露無遺,她留言寫道:「Feeling so high,On cloud nine!」網民都笑言:「羨慕Edan的的每一天」、「Edan,你頂得順冇?」、「E先生 唔準打x」相當搞笑。