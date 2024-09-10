林明禎曾表明另一半要識打機 Edan中晒要求兼為打機搬新竇

MIRROR成員呂爵安(Edan)今日公開表示對林明禎有好感，現時正在追求對方，希望大家給予空間。Edan的坦白在網上引來熱烈討論，有網民大讚Edan夠勇氣，支持他力追林明禎，另一邊廂他的fans就不滿偶像拍拖，揚言脫粉。

今年初Edan在Do姐的節目中表示自己未遇到合適對象，更謂︰「我覺得遇到有啱嘅好正常，但始終而家呢個狀態，無論工作等好多因素，我會諗好多嘢，可唔可以好投入一段關係。」他亦不排除自己是一見鍾情的類型，但就承認搬了一個新地方，可以有私人空間打機。

無獨有偶的是，林明禎曾公開表示希望自己另一半識打機，因為她也是機迷一名︰「佢可以陪我一齊玩，大家有共同興趣好緊要。」她坦言不愛另一半化妝，工作除外，「因我平時都唔化妝，我驚我要等佢出門口。我係可以隨時出門口嘅人，只要戴頂帽同着對拖鞋就得。」