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娛樂
2024-09-10 17:53:15

林明禎曾表明另一半要識打機 Edan中晒要求兼為打機搬新竇

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27歲的Edan愛上34歲的林明禎，二人能否譜出姊弟戀呢？

27歲的Edan愛上34歲的林明禎，二人能否譜出姊弟戀呢？

MIRROR成員呂爵安(Edan)今日公開表示對林明禎有好感，現時正在追求對方，希望大家給予空間。Edan的坦白在網上引來熱烈討論，有網民大讚Edan夠勇氣，支持他力追林明禎，另一邊廂他的fans就不滿偶像拍拖，揚言脫粉。

Edan的坦白同時贏得不少人支持。

Edan的坦白同時贏得不少人支持。

今年初EdanDo姐的節目中表示自己未遇到合適對象，更謂︰「我覺得遇到有啱嘅好正常，但始終而家呢個狀態，無論工作等好多因素，我會諗好多嘢，可唔可以好投入一段關係。」他亦不排除自己是一見鍾情的類型，但就承認搬了一個新地方，可以有私人空間打機。

無獨有偶的是，林明禎曾公開表示希望自己另一半識打機，因為她也是機迷一名︰「佢可以陪我一齊玩，大家有共同興趣好緊要。」她坦言不愛另一半化妝，工作除外，「因我平時都唔化妝，我驚我要等佢出門口。我係可以隨時出門口嘅人，只要戴頂帽同着對拖鞋就得。」

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Edan私下不愛打扮，林明禎曾表示希望另一半不用工作時，不用化妝示人。 Edan私下不愛打扮，林明禎曾表示希望另一半不用工作時，不用化妝示人。 Edan曾直播打機。 Edan私下不愛打扮，林明禎曾表示希望另一半不用工作時，不用化妝示人。 林明禎曾表示希望另一半不用工作時，不用化妝示人。 Edan曾直播打機。 Edan曾直播打機。 Edan更與MC一齊真名打機。 Edan本身是一名機迷，與林明禎應該有不少共同話題。

此外，林明禎早年曾說過︰「我想要一個講廣東話嘅男朋友，樣子要陽光，身形高大，可以保護我。肥肥哋有士啤胎OK，但要有腹肌畀我攬實。」同時對方也要是一個有擔當、有義氣及成熟的人，看來Edan都符合了不少女方要求。不過，Edan要成功抱得美人歸，相信要花一些時間及耐性，因為林明禎表示自己現時談戀愛是非常理想，「相處時來電的感覺很重要，還要有很多共同興趣與喜好，我需要觀察對方很久，直到符合才會進去那段感情」。

 

林明禎的擇偶條件，Edan完全符合對方要求。

林明禎的擇偶條件，Edan完全符合對方要求。

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