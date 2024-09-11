Edan認愛明禎｜Jeffrey魏浚笙否認係媒人 JACE陳凱詠割蓆：同佢完全唔熟

Miu Miu推出Miu Balmoral期間限定店登陸香港K11 MUSEA，品牌邀請泰版 《流星花園》女星Chanikan Tangkabodee(Prim)、魏浚笙(Jeffrey)、陳凱詠(JACE)、吳家忻(Kayan9896)、鍾雪瑩等出席開幕活動。

Jeffrey與JACE跟新聞人物呂爵安(Edan)交情深厚，兩人現身即被傳媒追問Edan與大馬女神林明禎的感情事。JACE最近與Edan合唱《漸漸我們》，當被問到Edan認追明禎時，JACE立即一秒入戲，既扮口窒又手都震晒，扮割蓆稱與Edan私下完全唔熟、沒有留意他、零交流，當問到她認為Edan能否追到明禎時？Jace又交足戲將「明禎」講成「明星」，又話追明星係開心活動，又稱Edan沒有請過她食飯，作狀扮「有啲嬲」。談到JACE今年兩首作品已登上903專業推介榜首，被指有望年尾攞女歌手獎，好自言不會想太多，但若有機會獲獎，可說是對團隊及支持者有個交代。