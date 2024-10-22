林明禎現身鰂魚涌隊咖啡啤 現場有人大叫Edan呂爵安

大馬女神林明禎連續兩年獲邀擔任本地環保手工啤酒BOB（Bottle Of Bread）代言人，今日（22日）現身鰂魚涌7仔舉行的發布會，宣傳全新的罐裝咖啡啤。

林明禎今日穿上綠色吊帶裙性感現身，吸引半百粉絲到場支持，她在活動上大讚將麵包與咖啡渣釀製成手工啤酒既敢試又創新：「我最欣賞有創意、大膽又敢試的人！」明禎表示喜歡啤酒清涼爽快的感覺，又謂自己酒量很不錯：「真的沒有喝醉過，我可以先喝咖啡啤，再喝麵包啤。」她指平日跟朋友聚會亦會喝啤酒：「覺得跟朋友聚會的時候，大家一起喝啤酒，聊聊天，感覺很搭。」剛推出新歌《On Cloud Nine》的她，笑謂下次可以為品牌唱廣告歌：「我想再製作讓人輕鬆、快樂的歌，氣氛跟BOB真的很搭，對吧。」她還透露稍後會挑戰唱廣東歌。