林明禎稱光明正大跟Edan行夜市 強調雙方只是朋友一切順其自然

林明禎今日到亞博出席滴雞精代言活動，她表示很開心可以代言家鄉出產的滴雞精品牌，介紹給香港人認識。她稱自己比較愛吃沒有添加的東西，並稱家人也有愛飲滴雞精的習慣。問到有沒有邀請一些特別朋友一齊飲，她就表示希望所有朋友及fans知道這個產品。 問到有沒有介紹給Edan呂爵安分享滴雞精，她笑謂︰「沒有，好的東西要跟更多人分享，我身邊有其他朋友要分享。」她透露早前在台灣出現，是因為要與台灣歌手合唱，所以飛台灣錄音，同時也有些工作在台灣進行。問到有沒有跟Edan分享新作，她表示沒有。

強調雙方仍是朋友 提到二人行夜市的照片曝光，她表示有嚇倒，並稱對方剛好放假，於是來台灣度假，而自己也在台灣有工作，於是約出來食飯，周圍觀光。問到為何Edan放假去台灣，是不是因為她，她笑謂︰「你問佢嘛！你問佢！」至於是誰提議行夜市，她說︰「只是一起逛逛、食飯，沒有想太多！」並稱下次相約朋友可能會小心些，更稱「沒有想太多，大家都是光明正大，只是朋友而已。」 談到因為Edan身上的相機，林明禎再說︰「可能是fashion吧，可能是一個飾品！(是不是因為那個相機出來？哎呀！那個相機可能係假！佢嘅問題要問佢！不要問我，大家俾啲空間我啦！多謝大家！」

雙方 以事業為重？ 問到現時雙方的發展如何，她說︰「我覺得就順其自然吧，大家還是以事業為重，對方也是非常認真的在工作上面。當然如果有時間的話，大家都偶爾會聯繫一下，那我覺得都是以工作為先，現在就順其自然。」 借AK說話解釋超牽強 提到Edan跟她搭膊頭，關係非淺，林明禎說︰「AK有講人有三把火嘛，AK說的嘛，人有三把火很重要的嘛。因為當天下雨，頭、跟肩膀兩邊都有火，他稍微幫我遮一下，他看到那個要熄滅的那個火，他就遮一下。」當大家取笑她膊頭的火被Edan撲熄，她說︰「所以我就今天咁樣(被圍問)，下次唔好冚啦！」現場傳媒再問到是否關係很好的人才可以搭膊頭，她又以三把火去解釋，續說︰「可能當下真的是因為人很多啦，然後他就想說扶一扶我進來，然後這樣就被人拍到了！」她又笑謂不敢再行夜市。

呼籲大眾給予空間 她坦言自己都不急，不明白大家為何急甚麼，「感情的事情慢慢來啦，因為我們都是還是以工作為主要，然後順其自然其他的。就是大家給我一點空間，因為我是一個很需要空間的女子！」問到聖誕怎樣過，她表示會在工作中度過，再被問到她跟Edan是否很愛在外地吃飯，對方有沒有煮給她吃，林明禎再度苦笑呼籲大家給予空間。她透露之後要回馬來西亞工作，又要忙宣傳新電影，要到下個月才可以跟大家見面。