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娛樂
2024-09-09 12:17:07

林明禎9.12有望開腔回應緋聞 Edan護花認了解中 著傳媒手下留情

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林明禎將於本周四(12日)現身中環出席時裝品牌活動。

林明禎將於本周四(12日)現身中環出席時裝品牌活動。

林明禎早前與MIRROR成員呂爵安(Edan)傳緋聞，一直未有回應雙方緋聞的明禎BB，將於本周四(12)聯同韓劇《閃亮的西瓜》男女主角厲雲和申銀秀，現身中環出席時裝品牌活動，屆時有望女神親自開腔回應。Edan昨日(8)現身馬場活動時，談到明禎BB本周來港出席活動，就著傳媒手下留場，並直認互有聯絡，彼此是朋友了解中，請大家給予空間。

 

 

林明禎早前身體不適，休養後已復工。 Edan現場馬場擔任表演嘉賓。(蘇文傑攝) Edan現場馬場擔任表演嘉賓。(蘇文傑攝) 林明禎將於本周四(12日)現身中環出席時裝品牌活動。 林明禎拍攝的每個姿勢都力求完美，更大騷她的「22 吋螞蟻腰」。 林明禎狀態fit爆，將於本周來港出席多個活動。

Edan擔任馬季開鑼表演嘉賓，受訪時談及林明禎來港，當被問到可有聯絡對方教她如何面對傳媒，Edan就自言說話不叻， 而且非常有風度地表示，如果有問題可直接他，著傳媒「手下留情」，別要難為女方。他直認彼此有聯絡，彼此是朋友了解中，「大家俾啲空間我啦！」當被追問是否追求中，他嘆道，「咁樣畀大家繼續講落去就……唉！有好消息就畀大家知。」

不過，當問到可知道前緋聞女友袁澧林成為香港女子甲組球會「公民女子足球隊」成員時，Edan就表示彼此沒聯絡，亦不知對方喜歡踢波。

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韓劇《閃亮的西瓜》男主角厲雲將於本周四(12日)來港出席時裝騷活動。 韓劇《閃亮的西瓜》女主角申銀秀將於本周四(12日)來港出席時裝騷活動。

林明禎將912(星期四)假中環dragon-i出席MAX&Co. 秋冬時裝騷，同場還有韓劇《閃亮的西瓜》男女主角厲雲、申銀秀，兩位韓星更特地拍片跟香港觀眾打招呼，榮幸能出席活動，既期待又緊張，申銀秀更大曬廣東話：「到時見。」

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