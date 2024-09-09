林明禎9.12有望開腔回應緋聞 Edan護花認了解中 著傳媒手下留情

林明禎早前與MIRROR成員呂爵安(Edan)傳緋聞，一直未有回應雙方緋聞的明禎BB，將於本周四(12日)聯同韓劇《閃亮的西瓜》男女主角厲雲和申銀秀，現身中環出席時裝品牌活動，屆時有望女神親自開腔回應。Edan昨日(8日)現身馬場活動時，談到明禎BB本周來港出席活動，就著傳媒手下留場，並直認互有聯絡，彼此是朋友了解中，請大家給予空間。

Edan擔任馬季開鑼表演嘉賓，受訪時談及林明禎來港，當被問到可有聯絡對方教她如何面對傳媒，Edan就自言說話不叻， 而且非常有風度地表示，如果有問題可直接他，著傳媒「手下留情」，別要難為女方。他直認彼此有聯絡，彼此是朋友了解中，「大家俾啲空間我啦！」當被追問是否追求中，他嘆道，「咁樣畀大家繼續講落去就……唉！有好消息就畀大家知。」

不過，當問到可知道前緋聞女友袁澧林成為香港女子甲組球會「公民女子足球隊」成員時，Edan就表示彼此沒聯絡，亦不知對方喜歡踢波。