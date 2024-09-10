Edan認追求林明禎 求粉絲給予空間

Edan全文如下：「實在見到太多流言，我的性格真的不太能忍受這種情況，所以我希望澄清一下。 昨晚我看到一個threads，覺得裏面的猜測對女生十分不公平，於是我便想留言希望停止胡亂的猜測，但最後打消了念頭因為不想再節外生枝。沒想到這個過程卻不小心按到了讚好，令大家產生了誤會。 我不想再影響到女生的聲譽，所以我希望在這裏回應最後一次。 明禎是個很好的女生，我對她很有好感也正在追求她，亦希望未來有發展的空間。但我和明禎現時真的只是朋友，沒有任何其他，希望大家能夠給予一些空間，也不要再做任何猜測了。」

誤like雷深如留言 引發聯想

自從Edan日前公開表示與林明禎保持聯絡，雙方「了解中」後，惹起網上熱論，有粉絲支持，亦有反對，Edan本尊亦親自回應網友，他在發文所指不小心按到讚好的帖文，相信指的是J.Arie(雷深如)在threads留言問：「『了解中』係咪即係打咗羽毛球？」由於「打羽毛球」現成為性暗示用詞，但奈何Edan的「不小心」令大家無限聯想。

保留私隱 否認炒新聞

另外，亦有網民質疑Edan迫林明禎表態，並藉緋聞炒新聞，Edan親自留言回覆，「其實我諗我都唔需要走去炒啲咩新聞。我一直都唔認同藝人就要將自己私事一五一十坦白講哂出嚟，你對住阿媽都會有嘢想講有嘢唔想講。

而我哩段時間其實我都盡量配合每次嘅訪問亦都回應過好多次，但奈何即使過佐一個月每一次都仲係不斷圍繞呢件事。當然我知道哩個係藝人同記者嘅職責，所以i's ok我能夠理解。但而家情況真係影響到其他人，所以我必須要正一正視聽，我唔想再俾大家有空間胡亂猜測，希望你理解到。」