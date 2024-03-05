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娛樂
2024-03-05 12:53:10

林曉峰宣布開巡唱暫定4站 網民︰狂唱獎門人？

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林曉峰宣布開騷！

林曉峰近年將工作重心北移，於2022年因為《聲生不息》令他意外爆紅，與炎明熹、曾比特同時成功打入內地市場。近日，林曉峰宣布開巡唱，以「大灣仔」自居的他當然選在深圳、廣州、東莞、順德四個地方，日期待定。他在微博公布開騷消息之後，有不少大陸網民留言表示非常興奮，甚至有上海、北京的網民留言，希望他可以來開騷。

大陸網民好欣賞林曉峰的演出。

林曉峰主力翻唱他人的歌曲，過去亦曾擔任過不少演唱會的嘉賓，同時也與其他好友一齊開騷，當然最令人印象深刻的是跟鄭伊健、謝天華、陳小春、錢嘉樂成班「古惑佬」的《歲月友情演唱會》。香港網民對於他可以開巡唱大感驚訝，更問︰「係咪狂唱唔同版本獎門人？」、「搵佢係香港開騷一定好繽紛」、「請林曉峰好過搵Taylor Swift！」

林曉峰一直都有個音樂夢，他參加《聲生不息》時，獲不少大陸網民留言大讚其聲音充滿感染力：「林曉峰聲音太深情了，不炫技，不油膩，娓娓道來像是講故事」、「非常動聽感人的一把好聲音」、「原來他不是只有搞笑的，還會唱到那麼感人的」、「請他來是明智的，聲線好感情也到位」等等。

林曉峰憑歌聲獲得內地網友認可，更被貫以「寶藏歌手」之稱，甚至更在惠州獲頒《新音樂榜2022原創嘉年華》「最受歡迎舞台演繹男歌手」獎項。自此，林曉峰就成為大陸唱歌節目的常客。

 

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