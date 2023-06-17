林欣彤被讚擁有「被遺忘的天使歌聲」　網民戥佢唔抵：都唔明佢輸乜

林欣彤（Mag）日前路經沙田鬧市，期間撞正一個福音組合在街頭表演，而佢就被獲邀即興玩Busking，期間Mag仲自彈自唱，其歌藝獲現場市民激讚，更被網民形容為「被遺忘的天使歌聲」，認為佢喺樂壇可以有更加好嘅成績。
林欣彤喺《超級巨聲2》演唱過唔少令人印象深刻嘅參賽歌，就好似翻唱 G.E.M.《A.I.N.Y.》以及台灣歌手A-Lin《愛請問怎麼走》，不但畀原唱大讚，網民更加貫以「小巨肺」之稱。佢喺《超級巨聲2》贏得冠軍，翌年林欣彤簽約英皇娛樂，首張個人唱片《Vocalist》獲得白金銷量並橫掃四大頒獎禮新人獎項，不過之後因情緒問題而失聲，甚至要停工休養，令佢星途浮浮沉沉。
「唱歌好好聽 可惜唔係好聽就紅到」
近日網民熱烈討論林欣彤可唔可以再翻hit，有網民認為佢唱歌好好聽，認為佢喺樂壇可以有更加好嘅成績，留言話：「佢隻《District 23》同《Mooooody Me》啲歌其實幾好聽」、「唱功X打宜家任何一個女歌手 無限loop洗澡」、「唔講以前啲歌﹐近年《次元壁 》、《無名指勇氣》、《 鐵樹 》成堆都爆好聽」 、「聽過live其實幾正」、「唱歌好好聽 可惜唔係好聽就紅到」、「都唔明佢輸乜，樣又唔差過欣宜，身材點都好過欣宜，唱歌唔差過欣宜」、「當年佢比賽時好有觀眾緣，成家都鍾意佢，但公司唔識捧佢，開個頭開得唔夠靚」及「唔受TVB重用係咁」等等。
不過亦有網民認為佢唱功多年都冇進步及其花邊新聞比佢更紅，留言話「佢最好聽嗰首係次元壁 佢好似淨係掛住拍拖同分手 都唔做野」、「佢花邊新聞仲紅過佢」、「淨係記得佢被家暴同不停做第三者」及「佢把聲無進步過，但不停見報只係情緒病同啲戀情」 等等。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈