林欣彤被讚擁有「被遺忘的天使歌聲」　網民戥佢唔抵：都唔明佢輸乜

林欣彤（Mag）日前路經沙田鬧市，期間撞正一個福音組合在街頭表演，而佢就被獲邀即興玩Busking，期間Mag仲自彈自唱，其歌藝獲現場市民激讚，更被網民形容為「被遺忘的天使歌聲」，認為佢喺樂壇可以有更加好嘅成績。

林欣彤喺《超級巨聲2》演唱過唔少令人印象深刻嘅參賽歌，就好似翻唱 G.E.M.《A.I.N.Y.》以及台灣歌手A-Lin《愛請問怎麼走》，不但畀原唱大讚，網民更加貫以「小巨肺」之稱。佢喺《超級巨聲2》贏得冠軍，翌年林欣彤簽約英皇娛樂，首張個人唱片《Vocalist》獲得白金銷量並橫掃四大頒獎禮新人獎項，不過之後因情緒問題而失聲，甚至要停工休養，令佢星途浮浮沉沉。