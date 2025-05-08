林盛斌用「嚴峻」形容工作情況 長文大談各可行性盼同業頂住

Bob在文中表示明白到市道欠佳，所以客戶都盡量慳啲使，並表示有不少公司亦由以前找星級主持做司儀，改由「講嘢叻少少同事」去負責，連廣告亦棄找藝人，寧找素人或KOL拍短片在網上谷宣傳就算。阿Bob說︰「當然市場上仍然繼續有工作機會嘅，仍然有好多artist繼續有廣告拍，繼續有登台演出，亦都有客戶願意洗好多錢去做marketing做宣傳嘅。不過無可否認嘅係，整體上真係比之前靜咗少少嘅。咁到底可以點做呢？」

要增加 競爭力

對於有人減價去吸客，他說︰「我冇任何意見，自己舒服就OK，反而我認為如果真係想增加自己嘅競爭力，就更加應該諗多啲方法令到自己『再勁啲』，點樣為之再勁啲呢，就係要去到一個位，客戶覺得就算俾多啲錢去請你做嘢都係值得嘅。」其後阿Bob就寫下多個建議，他的建議是要主動出擊、多利用自己的優點，善用社交媒體，讓多些人認識自己，亦可以剪輯昔日演出的作品再分享。同時，他亦建議大家有工作時，不妨找多幾位幕前幕後的朋友一齊幫手，「係可能少錢啲㗎啦，但係都叫做有嘢做吓，有輸出……可能跟住會有第二個客仔呢。」

盼同業頂住

Bob又說到明白自己所寫的東西「嘥X氣啦，做晒呢啲嘢咪又咁！」但他認為與其等人搵自己開工，倒不如主動出擊，「你肯做，我相信或多或少都可能有少少幫助。同今日晏晝個天一樣，你同佢鬥灰，其實冇意思，不如正面啲、積極啲、樂觀啲、高頻啲，令自己嘅能量氣場好返啲，吸引多啲工作機會返嚟。總之，喺而家呢個咁嘅環境，不如真係認真諗吓，點樣令到自己再叻啲，再勁啲，咁先至係正路。」最後他寫道︰「我知道未必啱聽嘅，純粹突然有感而發，寫多兩句，但係，以上我講嗰啲，亦都係呢一刻我正在做緊嘅嘢。各位同業們，希望大家加油，頂住，共勉之。」