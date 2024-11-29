林盛斌Bob宣布明年三月紅館開棟篤笑 自言曾多次入紙遭拒絕

金牌司儀林盛斌（Bob）瓣數多多，早前更飛到內地舉行TALK SHOW，昨日（28日）他在社交網宣布終於入紙成功，明年3月將在紅館舉行棟篤笑《The Bobfather》終極尾站。

Bob開心表示：「喺呢個場地，曾經開過棟篤笑嘅演藝界人士，就係只有黃子華，林海峰，許冠文，每一位都係我非常欣賞同埋尊重嘅前輩。我，阿Bob，林盛斌，將會係第四個。感恩這麽多年每一個，一直支持我，一直相信我嘅朋友！今次，我覺得自己，真係好爭氣！」 Bob續憶述入行後一路走來的經歷：「大學畢業之後，加入新城電台做營業員，做咗九個月，之後去咗節目部做PA，再經過咗一段時間，終於有自己嘅節目，開咪做DJ，做咗好幾年，之後好好彩可以加入電視台，做咗好多個綜藝節目，拍咗好幾個劇集，然後中間亦都有去拍過唔少我好喜愛嘅電影，每一個階段，每一個機會，我都心懷感恩。每一日，我都同自己講，要繼續努力，繼續進步，因為自己唔係一個好叻嘅人，所以一定要鞭策自己，令到自己可以再叻啲，再好啲，再勁啲。」