林盛斌Bob被冒認兜售LV產品 嘲笑騙徒唔係做老千嘅材料

43歲嘅林盛斌（Bob）除咗係金牌司儀及主持之外，早前憑台慶劇《美麗戰場》飾演「徐富貴」一角人氣急升，另外佢仲投資娛樂公司、便利店、NFT等等，真係百足咁多爪呀！不過近日竟然有騙徒借助Bob嘅知名度去呃人，而Bob得知事件後亦有喺社交網站向網民澄清，並嘲笑騙徒根本唔適合做老千。

「邊X個Bob呀？

Bob喺社交網站上載一張訊息截圖，騙徒以「Bob藝人公司」作招徠，仲話團隊同緊高級品牌LV合作，可以購買新季度嘅新品，不過就要先付款，聲稱喺5-10分鐘「同時退返商品金額同5%嘅人工」，Bob留言話：「多謝一位網友嘅PM報告呢件事俾我知。其實平時Facebook同IG用咗我嘅頭像，然後扮係我去留言𢱑水吹呃人嗰啲都算，因為有少少常識嘅都知道嗰啲係假account，所以絕大部份都係唔會上當，而我亦都會叫大家快啲去舉報佢！原來最近佢哋已經低B到呢個程度，寫埋呢啲應該連我個細仔都知道係呃人嘅訊息。呢位老千，不如你真係正正經經搵份工啦，恕我直言，你絕對唔係做老千嘅材料，首先我係非常多謝同埋感恩你咁睇得起我，但係出面咁多勁嘅明星名人個名你唔用，你竟然用「Bob」？仲要中文名都唔寫？會唔會真係太睇得起我呀大佬？如果人哋一句：「邊X個Bob呀？」你話成件事幾尷尬呢？你有冇認真諗過㗎？所以，我衷心希望你好好檢討吓自己。各位，而家外面市道可能真係唔係幾好，好多呢啲壞人出嚟搵食，大家一定要小心。」

林盛斌

林盛斌IG

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原文刊登於 Yahoo娛樂LOL，am730獲授權轉載