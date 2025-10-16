柏霖PoLin首度香港開唱搞喊歌迷 父母同行順道旅行享受天倫樂

柏霖PoLin為了首次的香港音樂分享會，提前到香港做準備，也接受多家電台訪問，原本柏霖有些擔心香港人因語言問題而對其歌曲比較陌生，沒想到電台的DJ不只常播放他的歌曲，還告訴他每次播放柏霖歌曲的時候，都會有很多歌迷在電台的社群或頻道留言，表示非常喜歡柏霖的歌曲，希望透過DJ的播放讓更多人聽到柏霖的歌曲，讓柏霖直呼：「真的好感動，感受到大家對我的鼓勵，很感謝大家。」柏霖在音樂會上，演唱《沒能夠愛》、《走火入魔》、《足夠的失落》、《來不及的告白》等多首作品，為了這場演出，他特別練習了廣東話，向來到現場的歌迷打招呼，他講：「大家好，很開心在這邊跟大家見面，很喜歡吃叉燒包、菠蘿包，食物都很好吃！」逗得全場歌迷。隨後他背起結他自彈自唱，展現多元音樂才華，以及他的實力唱功。對於苦等他到香港開唱的歌迷受到其歌聲感染感動落淚，讓柏霖開心又感動說：「希望還能再來香港演出，帶來更多作品。」首次到香港演出，柏霖的父母也有隨行，一起欣賞柏霖的演出，尤其爸爸是第一次到香港，笑說：「興奮到晚上睡不著覺，自己跑去吹風喝啤酒，很開心。」柏霖在演出結束後也特別陪父母在香港旅遊，一起坐渡輪、吃港式美食，享受溫馨親子時光。