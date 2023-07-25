柯煒林力戰200磅肥佬 孖陳湛文合演《失衡凶間之惡念之最》懸疑單元動殺機

寰亞電影「失衡系列」終章《失衡凶間之惡念之最》將於後日(27日)上映。電影由三個短篇組成，其中《死亡回憶》，陳湛文飾演角色希望能成為一位導演，柯煒林飾演對劇本非常執着的編劇。兩人是一件衫兩份着的死黨，他們對電影充滿熱情誓要拍出好戲，卻多年也混不出來。直到在片場上遇到欺善怕惡的衰導演周祉君，令他們決心要做出自己的作品，甚至為取得靈感更不惜動殺機。豈料一次意外，陳湛文誤將柯煒林殺死，然後他偷去對方的作品當上導演，飛黃騰達。

其中一幕陳湛文、柯煒林及周祉君於片場一言不合，大打出手，雖然鏡頭前拳拳到肉，箍頸、揮拳樣樣齊，其實虛有其表。陳湛文笑說：「我哋呢場打戲唔使武指出手，其實我哋都錫住大家，打得好斯文，好似打啲細路仔交咁！」周祉君笑言一見到柯煒林就好嬲，妒忌他戲中有一把長秀髮，自己卻超高髮線造型，還指着自己額頭扮嬲，又說：「點解我對佢有團怒火？睇吓，即刻比下去呀！」而另一場戲，柯煒林力戰逾200磅的士司機「肥哥」，二人扭打一團，他大力出拳打到對方身上，又嘗試推開對方都不成功，似乎很吃力。他說：「我冇乜打鬥戲經驗，多謝導演、武指教咗我好多嘢。最後，當『肥哥』壓落我身上嘅時候，佢個頭好貼近我，呢個經歷幾有趣。不過只限拍攝效果，現實生活唔想呢啲有趣經歷。」