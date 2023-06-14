柳應廷享受單身 自組樂隊一齊亮相《JM單身9》MV(有訪問片)

柳應廷(Jer)新歌《JM單身9》MV正式曝光，並以瘋狂概念宣揚單身多好。MV靈感來自電影《單身動物園》，Jer說︰「其實歌同MV創作都來自呢部戲，而喺MV裡面，如果30歲仲係單身，女王（林千渟飾）就會將我變做一樣物品，但我違抗命令，到最尾遇到單身樂隊，同呢隊樂隊自由自在地搵生活嘅價值。」

MV中的樂隊，其實是Jer於今年組成的樂隊One Orchestra，Jer道：「上次《人類群星閃耀時》已經同Carl Suk（王雙駿）一齊喺MV表演，今年我哋組咗一隊One Orchestra，喺上一首《從零開始的新世界》大家已經幫我做歌，亦諗住隊Band係For我現場演出嘅，但今次大家先喺我嘅MV參與演出，不過爭咗The Hertz 嘅Herman，如果佢Join到，就好似六神合一嘅感覺。」