MIRROR成員Jer柳應廷將於下月7至10月,在灣仔會展舉行首個個人演唱會,《JER LAU “ACROSS THE UNIVERSE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2023》,演唱會雖已加開至4場,仍然一票難求,不少柳柳粉(Jer 粉絲)均表示未能購票入場,今日大會宣布7月10日的MIRO專屬尾場,將開設網上直播,MIRO會員於即時開始,可以優惠價HK$340 (原價:HK$380)購買網上直播門票。值得留意是,直播支援MIRROR Official Light Stick (需另行訂購),而直播同步只限MakeALive Android手機程式串流。