柳應廷歌迷會收集離別故事拍記錄短片 曾有爭議仍不忘全力應援

人氣爆燈的MIRROR粉絲數目不斷增加，過去12子都各有獨立運作的歌迷會，為偶像做各種形式的應援，但新舊粉絲對應援手法或財務運作上持不同意見，不時有掙拗。早前花姐曾在IG限時動態強調，各FC都會定期向她報告及諮詢財務狀況，盼各鏡粉們體諒義務擔當的FC Admin們。而最近曾傳出財務爭議的Jer(柳應廷)官方歌迷會籌委，昨晚(6日)在社交平台宣布已於3月底請辭，並交代換屆選舉、財務細節和招收會員等事宜。

離任前搞「好好說再見應援」

現屆歌迷會籌委將於6月底正式離任，在離任前仍繼續全力為Jer應援。今日歌迷會就宣布與創作團隊「懷疑人生就去」合作，為Jer的新歌《離別的規矩》舉行特別應援，收集柳炒(Jer粉絲暱稱)的離別故事，以拍攝短片形式「好好說一次再見，一齊say a long good bye」，然後剪輯成以《離別的規矩》為靈感的短片，以Jer的音樂與柳炒們創作，記錄當下最真實的感情。

同時，Jer的官方歌迷會亦公布離任後新一屆幹事選舉的程序和招收會員事宜，以及回應部分粉絲對財務安排的質疑，包括款項運用、租用地方存放物資、開立戶口等問題。雖然仍有粉絲不滿應援聲勢不夠強大，自發以不同方式做應援，但有不少粉絲對招收會員感興奮，亦感激FC過去3年的辛勞付出。