柳應廷 Jer再做老闆開樹木主題cafe 錄好兩首歌：放下心頭大石 預計2月內推出新歌

MIRROR成員柳應廷(Jer)去年與隊友等合資，先後開了兩間日本餐廳，並於30歲生日推出自家品牌「Junglelofi」後，今年再度榮升老闆開環保概念的樹木主題Café。Jer雖然忙於籌辦新店，但亦不忘錄製新歌，他於凌晨上載自拍照和錄音室照片，寫道：「柳仔之日常，終於放下心頭大石了……2首歌，1間café，暫時有覺好瞓。」據知，Jer將於本月內推出新歌，曾是band仔的他將嘗試搖滾路線。

深愛大自然與藝術的歌手 向來熱愛大自然的Jer與4位圈外好友合資開的Café名為「根the root」，以環保和樹木為主題，前日(12日)已率先試業，將會於下周一(20日)舉行開幕禮，21日正式營業。「根the root」於1月26日開設官方IG，曾在限時動態上載Café的主題概念，包括「樹木重生三部曲：木的轉生、重逢於根」、「靜水深流」等，不少概念跟Jer過去3年的10首作品微妙呼應。而5位老闆找來致力回收樹木轉化成木材和傢品的「香港木庫」協助，以循環再造的木料製作店舖擺設，木庫的官方IG分享了一張Jer親自揀選木料的照片，寫道：「從微小的根，長出了巨木，必定結出偉大。2022.06.03結織了柳闆，一位真係深愛藝術深愛自然的歌手。」

支持本地創作 其實店內的不少布置擺設餐具等，均找來香港的設計師打造，其中一棵巨型樹木的裝置藝術，更是由場景布置設計師花8日，親自將近八百塊樹木逐塊拼湊而成；另一幅樹脂亦是出自香港首個樹脂藝術品牌，絕對支持本地創作。食品方面有沙律、多士、烤雞、意粉等，而甜品和特色飲品如「樹頭蛋糕」、「柚子抺茶梳打」「樹皮柚子撻」和「仙人掌」等，名稱與賣相，既有創意又配合主題。

《坐看雲起時》終於登Chill Club榜冠軍 為慶祝Jer再做老闆，Fans club送上巨型花籃和兩份禮物，分別是有80年及過百年歷史的古董櫃檯鈴，並祝福「根 the root」能夠磐根永固、廣布深根，為繁忙的都市人帶來養份及歇息空間。而向來寵粉的「柳闆」亦邀請FC會員在「限定試業日」(13至15日)作首批顧客，以答謝柳柳粉(粉絲名稱)。除了日後可光顧Jer的Café，另一令柳柳粉感興奮的是Jer的《坐看雲起時》成為Chill Club推介榜冠軍，這是自前年的《狂人日記》後，相隔一年多，終於再有Jer的作品登冠，其間他推出的《砂之器》、《神奇之路》、《人類群星閃耀時》、《MM7》、《離別的規矩》和《自毀的程序》共6 首歌，均從未有打入Chill Club推介榜。