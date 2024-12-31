柳應廷Jer感謝柳伯提醒別讓更多遺憾出現 吳林峰被一言驚醒：尊重你要負的責任

今日是除夕，即將告别2024年，如果要跟這一年的自己說一句話，會說甚麼？然後，會以怎樣的心情迎接2025年？柳應廷(Jer)本年的壓軸單曲《沒終點的青春》，圍繞成長與遺憾的人生課題，令不少人聽到眼濕濕，連作曲的吳林峰都話勁感動，他早前受訪分享創作歷程，經歷被「彈稿」、腦閉塞、高人指點茅塞頓開的領悟。在MV化身八旬老翁的Jer，今日亦在社交平台分享變老的感悟，坦言要接受年華老去的事實，確實不容易面對，在今年最後一天寄語，「生無常，死亦如是，請珍惜身邊的人，別讓更多的遺憾出現吧。」

感激「變老實驗」 《沒終點的青春》由「峰克牛柳」吳林峰、小克、王雙駿(Carl叔)和Jer再次攜手，MV呼應歌詞上演一場人生走馬燈，不少留言表示睇到淚崩，Jer早前接受電台訪問時表示，MV中的音樂盒的穿越概念取材自電影《About Time》，劇情亦滲進個人成長回憶，包括兒時與柳爸爸一起踢足球，跟bandmate夾band的經歷等。首次化老妝的他更是感受深刻，他今日在社交平台分享，他形容這是一場變老的實驗，感激導演kwokkin和一直幫助完成這實驗的人，「這個實驗要接受成長，年華老去的事實，心裡確實不容易面對……但慶幸，我可以有機會給愛自己的大家看到老去的樣子，雖然我老咗，可能未必會咁多皺紋，又或者再少點頭髮，但十分感謝這首歌和柳伯的出現。」最後，他感謝大家在過去一年的陪伴，寫道，「生無常，死亦如是，請珍惜身邊的人，別讓更多的遺憾出現吧。」

與Sunny一席話 深有啟發 作曲的吳林峰於今年開展了「Project 26/366」企劃，每兩個星期推出一首新歌，並將於明年3月舉行相關的音樂會。今年這計劃進行期間，同時他亦繼續為不同歌手作曲，當然包括老友Jer，其實Jer早於去年底(2023年)已找他寫歌，創作方向是類似Supper Moment《小伙子》的成長歌曲，他自言對成長有自己的想法，但料不到會創下「彈稿」紀錄，「這是我暫時被人彈稿最多的歌，彈了七、八個版本。」幸好，在他腦閉塞找不到出路的日子，遇上亦師亦友的Supper Moment主音Sunny，兩人花了一整個下午聊天，「他教了我一些人生道理，亦好開心見到我進步，傾完偈就突然覺得想通了一點。」 受Sunny啟發，吳林峰創作了歌曲最尾一段，亦是他最喜歡的部分，至於對方說了甚麼令他茅塞頓開？他稍作沉思答道，「他說了一句，人一出生就有責任，你要學會尊重你要負的責任。我覺得這是一個成長必經的課題，責任可以簡單到你每晚8點回家，因為要給媽媽一個安心；這責任可能大到係一個藝人，你講一句說話寫一首歌，都影響好多人，無論大或小，你都要尊重這些你要負的責任。他可能有一段時間的經歷，或是入行以來慢慢學懂，每一首歌都有責任，所以一定要做好它。」吳林峰續說，Sunny分享每個人必然不斷有新責任，甚至會覺得被壓到無法呼吸，「你好討厭這些，好想逃避，但沒辧法，你大個了，有能力才會有這些責任出現，這番話我覺得幾深刻。

遺憾的領悟 吳林峰自言早已將demo當歌聽，但估不到首次聽編曲填詞後的版本，仍會感動到眼濕濕，就像自己想說的成長感受，「編曲簡單但好聽，小克以很簡單的方法直白寫出，你一定會面對的人生課題，加上年底，我又想起今年的project，覺得真的大個了一歲，我居然明白他說什麼。」對於歌曲最後一句歌詞「花樣年華不知道/遺憾中多凍」，他認為是正面的提醒，「每個人都用盡他的能力，令到自己離開那一刻，沒留那麼多遺憾，可能最後都會留下一些遺憾，沒可能完全清除，至少你有反思，即使去到那刻反思都不遲。我覺得這句歌詞，其實是想提大家正面一點，當你去到那個年紀，一定會留低很多遺憾，如果你現在聽到這首歌，盡量令到自己在接下來的一天，少一些遺憾給自己，如果真的有遺憾，就現在試試去解決。」 談到遺憾，吳林峰坦言，很多時間都放在音樂創作上，變相減少了跟家人和女友的相處時間，最主要的遺憾都跟家人有關，「沒有多陪媽媽，這真的是一輩子，雖然已多陪她，但一年三百多天，可能拿不出30日陪她，有點過份；還有妹妹，因為我跟她年紀相差較遠，溝通不多，其實小時候可多些跟她說話。」最後，他半說笑指，遺憾不能早點學鋼琴、結他或鼓等樂器，待升中後才自學結他，「如果小時候認識，真的非同凡響。」