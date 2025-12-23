柳應廷Jer推限量版黑膠今預售 收錄演唱會「神秘」新歌

柳應廷Jer上月生日(20日)推出新碟《KINTSUGI》後，相隔一個月再推出限量版黑膠唱片，追加一首驚喜新歌，限量碟共1,120套(其生日日期)，內附黑膠版獨家大型精美相片集一本（包含特別版相片一輯）、海報一張、明信片三張及歌詞跨頁三頁一張。各印有獨立編碼，於今日(23日)起預售。

全新作品 小克重用歌名

Jer昨日在社交平台宣布推出《KINTSUGI》黑膠唱片，除了有CD專輯的6首歌，並收碌一首曾在演唱會《Jer Lau “The Shape of Breathing” Live 2025》播出的間場歌曲，Jer在完騷受訪時，曾表示此歌涉及一個大Project，原來是推出黑膠唱片。

新歌名為由《夜空的呼喚》 (feat. noell and moon tang)，有fans發現小克曾有一首為周國賢填詞的同名作品，負責填詞的小克在IG story澄清，此乃全新歌曲，由《全民造星II》的陳樂(Justin)作曲，他寫道，「此《呼喚》不同彼《呼喚》，周仔嘅《呼喚》最後冇唱到，Jer仔嘅《呼喚》唔關周仔事，只係我用歌名，我太鍾意呢個歌名，Jer仔嘅《呼喚》由Justin Chan(陳樂)作曲。」小克續指，歌名源自一本陪伴他成長的同名科普小説，是李逆熵(前天文台科學主任李偉才)的著作。