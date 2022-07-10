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娛樂
2022-07-10 08:00:00

柳應廷Jer新歌《自毀的程序》虐心要準備紙巾 花姐：又一慘慘之作

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柳應廷Jer將於明天(11日)推出新歌《自毀的程序》

柳應廷Jer將於明天(11日)推出新歌《自毀的程序》

MIRROR首踏紅館的12場演唱會將於7月尾開始，12子近日已逐步投入演唱會綵排，多位成員都會在演唱會前陸續推出新歌。柳應廷(Jer)昨晚在社交平台宣布，將於周一(11日)推出本年第三首派台歌《自毀的程序》，這亦是承接上一首派台歌《離別的規矩》的第二部曲。MIRROR的官方社交平台寫著：「你再兜一圈｜再兜一圈。不  去面對」而宣傳圖片亦很有心思，背景滿布藍色瞳孔的眼睛，Jer則站在一個隧道口，是兜過一圈一圈後走出來，或是走進看不到盡頭的迴廊？當然要聽歌才知道，但經理人花姐就形容：「又一慘慘之作」

早前，與Jer合作無間的監製王雙駿(Carl叔叔)在社交平台「劇透」Jer新歌的樂譜。 可愛的「柳三歲」如何演繹《自毀的程序》，教人期待。 踏入7月，Jer已積極為MIRROR演唱會操練。 Jer上周二觀賞馮允謙的演唱會。

虐心二部曲

日前，Jer的《離別的規矩》MV衝破200萬點擊，柳柳粉(粉絲暱稱)已十分期待他的下首作品，昨晚Jer宣布出新歌，與Jer合作無間的監製王雙駿(Carl叔叔)在IG限時動態，轉發《人類群星閃耀時》MV衝破400萬點擊的post，寫著「就讓我們以最大的愛去迎接新一章節自毀的程序 #AllWENEEDISLOAVE」，跟阿Jer老友鬼鬼的《離別的規矩》作曲人吳林峰亦在轉發Jer出新歌的消息。而不少柳柳粉單看歌名已感非常虐心，加上小克早前已「劇透」第三部曲會非常爆喊，故柳粉們索性稱之為「虐心二部曲」，留言要準備定紙巾。歌曲於明天中午12時在叱咤903首播，中午1時在各大音樂平台上架，MV則於晚上8時在MIRROR官方YouTube Channel上架。

Jer的《離別的規矩》MV衝破200萬點擊。 Carl 敊叔轉發《人類群星閃耀時》MV衝破400萬點擊的消息，暗示Jer新歌與「All We need is Love」有關。
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