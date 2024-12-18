柳應廷Jer為「撞樣」HANGYODON梳毛超治癒 視童心為跨過難關的推動力(有片)

柳應廷(Jer)不時被指與Sanrio人氣角色HANGYODON「撞樣」，日前有發現網上流傳Jer唯美而穩重的背影，現身於又一城為巨型雪山HANGYODON(水怪)梳毛的相片，不少柳柳粉(Jer粉絲)一度以為是P圖，原來「柳三歲」Jer真的化身「梳毛師」，一邊梳一邊眉開眼笑，更大讚是「絕世筍工」好治癒。他笑言家中有大量fans送來的水怪產品，「漸漸也覺得跟它似樣，尤其是微笑的時候，眼仔睩睩兼嘴唇厚厚，的確很像柳柳粉賜名給我的『model嘴』！」

舞台狂人愛執頭執尾感壓 化身梳毛師的Jer流露「柳三歲」本色，親手為用梳帚為HANGYODON梳理毛毛時，樂不可支，大讚的毛柔軟順滑。Jer笑言能夠近距離接觸HANGYODON已經夠開心，梳毛師絕對是筍工，「單是可親手摸摸這座巨型雪山，相信這個非一般的體驗已贏了9成香港人吧，哈哈！」舞台上的狂人Jer自言私下只是愛整潔的男生，最愛透過「執頭執尾」減壓，「我總是看不過眼東西擺放得不整齊，忍不住要將物件放回原位，所以剛才幫HANGYODON整理好亂了的毛毛，整個過程相當治癒，幫助我梳理了不少情緒及壓力，今次可謂一次滿足了兩個願望呢！」 自認坐唔定 與 HANGYODON相似 表情多多的Jert被「柳柳粉」指與水怪撞樣，他說：「其實很多Fans也覺得我似HANGYODON，她們經常送上HANGYODON的周邊產品給我，所以家中有大量珍藏；當我每天看著HANGYODON，漸漸也覺得跟它似樣，尤其是微笑的時候，眼仔睩睩兼嘴唇厚厚，的確很像『柳柳粉』賜名給我的『Model嘴』，哈哈！剛才HANGYODON在拍攝時經常踢腳兼鬼馬地小碎步走路，這種活潑開朗、坐不住的特性都跟我一模一樣呢！」

童心未泯是創作與生存法則 素有「柳三歲」之稱的Jer，坦言保持童心是創作關鍵亦是其生存法則 「我很喜歡小朋友的率直及真誠，實話實說、喜怒形於色；反而成年人的思想太過複雜，總是在計算後果情緒很易失衡！我認為要保持童心，不要有太多顧慮，開心時盡情地大笑、失落時嚎啕大哭，真情流露才能平衡各種情緒。」Jer續說：「正如我的新歌《沒終點的青春》歌詞一樣，『勇敢，不惜一切，即管去衝，去造夢！』童心正是推動著我向前行的動力，無論遇上任何困難與挫折，也能勇敢地跨過去，不留遺憾！」

難忘兒時聖誕燈飾影全家福 最近忙於宣傳新歌的Jer，一直視聖誕節為每年最重要的日子，從小到大都會全家總動員出動到尖沙咀海傍與璀璨奪目的聖誕燈飾合照，「我們每年平安夜吃完聖誕大餐後，就會去充滿燈飾的尖沙咀影全家福，入行後較少機會踏足人流旺盛的地方，所以每次重看舊照片時都相當感動，很多珍貴的回憶都存在心中。」雖然今年Jer要在工作中渡過聖誕，但仍會盡量安排時間跟家人食聖誕大餐，亦計劃跟好友一起BBQ，「聖誕當然少不了交換禮物環節，由於拍攝時商場已經關門，但也有趁空檔到期間限定店Window Shopping，看到大量HANGYODON的獨家精品馬上心心眼，所以之後要趁開店時來大手入貨，看看哪位幸運兒能夠得到我精心挑選的HANGYODON禮物吧！」 現正於又一城舉辦的《HANGYODON • HONG KONG WINTER FUN FEST 2024》，將於本月21至26日期間推出「節日限定HANGYODON梳毛體驗」，大會將於拍照區域提供全套梳毛工具，讓大家一嘗梳毛及被治癒的體驗。「HANGYODON迷」搶購一系列精品，同時可為精靈可愛的雪山HANGYODON梳毛。