柳應廷Jer 總結三年作品 承諾明年會加大力度出歌 ：繼續保持初心同善良

今日大除夕，明天迎來2023年的元旦，Jer(柳應廷) 從「物語系列」、「重生系列」到今年的「虐心系列」和《MM7》，Jer共推出10首互相連貫的個人單曲，三個系列作品，全部由王雙駿(Carl 叔叔)監製編曲、小克填詞，並以《坐看雲風時》作為最後一塊拼圖。Jer昨晚(30日)在社交平台上載一張背向鏡頭「坐看雲起時」的照片，為過去3年的作品作總結，他指每首作品都代表著不同階段的自己，多謝幕後創作班底，每位支持他的歌迷。他直言今年雖不算太如意，但承諾保持初心與善良，繼續唱歌支持大家，最後以「等我個鎖匙扣」籲柳柳粉等他3年總結的紀念品。

每首歌代表不同階段的Jer Jer首先寫道：「三年旅程完結了。一直想打一篇野去整合下自己心情，但中間過程實在經歷太多，唔知點樣開始。」他感恩說起，多謝支持他的歌迷，及勞苦功高的王雙駿和小克。「多謝命裏安排，比我遇上每一首作品，每一個人。」Jer續稱，一直希望將自己的歷程放在音樂作品裡，待將來年紀老邁時，能回看每一個階段的自己，「所以某程度上，每首歌都代表住果一刻嘅自己，我想同大家分享、想講嘅嘢，而同時間，我一直都係小克嘅文字裏學習、成長，多謝你。」

答應樂迷 繼續唱下去 此外，Jer感恩作品能遇上每位樂迷，「感謝宇宙安排，讓歌曲遇上每一個階段嘅你哋，陪伴你哋/自己渡過。特別係今次呢首歌，遇上左你哋嘅故事，賦予生命比左呢首歌，我會答應你哋，繼續唱歌落去的，你地都要加油，我會support你們的。」他早前接受電台訪問時曾表示，起初錄唱《坐看雲起時》在感情演繹上有難度，但Jer有位中學同學的姊姊是柳柳粉，他曾往探望這位病榻中的姊姊，受對方臨終前的叮囑，要繼續唱歌給丈夫聽，Jer深受觸動， 代入這位姊姊的角色，領悟到歌詞「感恩生命活著是偉大」、「坐看我為你在遠山升起一片雲霧帶」的意思，將這歌唱給她丈夫聽，希望鼓勵他保持樂觀心態，善良對待這個世界。