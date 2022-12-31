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娛樂
2022-12-31 11:55:23

柳應廷Jer 總結三年作品 承諾明年會加大力度出歌 ：繼續保持初心同善良

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Jer以一張背向鏡頭「坐看雲起時」的照片，發文為過去3年的作品作總結。

Jer以一張背向鏡頭「坐看雲起時」的照片，發文為過去3年的作品作總結。([email protected])

今日大除夕，明天迎來2023年的元旦，Jer(柳應廷) 從「物語系列」、「重生系列」到今年的「虐心系列」和《MM7》，Jer共推出10首互相連貫的個人單曲，三個系列作品，全部由王雙駿(Carl 叔叔)監製編曲、小克填詞，並以《坐看雲風時》作為最後一塊拼圖。Jer昨晚(30)在社交平台上載一張背向鏡頭「坐看雲起時」的照片，為過去3年的作品作總結，他指每首作品都代表著不同階段的自己，多謝幕後創作班底，每位支持他的歌迷。他直言今年雖不算太如意，但承諾保持初心與善良，繼續唱歌支持大家，最後以「等我個鎖匙扣」籲柳柳粉等他3年總結的紀念品。

Jer於上月推出最後一塊拼圖《坐看雲風時》，總結3個系列作品。 Jer前往京都為《坐看雲風時》拍MV。 Jer前往京都為《坐看雲風時》拍MV。 Jer透露將會推出「集合」10首歌曲的紀念品，相信是鎖匙扣，柳柳粉在歌曲MV或許找到線索。

每首歌代表不同階段的Jer

Jer首先寫道：「三年旅程完結了。一直想打一篇野去整合下自己心情，但中間過程實在經歷太多，唔知點樣開始。」他感恩說起，多謝支持他的歌迷，及勞苦功高的王雙駿和小克。「多謝命裏安排，比我遇上每一首作品，每一個人。」Jer續稱，一直希望將自己的歷程放在音樂作品裡，待將來年紀老邁時，能回看每一個階段的自己，「所以某程度上，每首歌都代表住果一刻嘅自己，我想同大家分享、想講嘅嘢，而同時間，我一直都係小克嘅文字裏學習、成長，多謝你。」

 

Jer今年推出自家品牌服裝，走復古簡約路線。 Jer錄唱《坐看雲風時》時，受一位臨終歌迷啟，對歌詞「感恩生命活著是偉大」，深有領悟。 Jer於上月推出最後一塊拼圖《坐看雲風時》，總結3個系列作品。 Jer在《坐看雲起時》MV中的日系型造，每個細節均有特別意義。IG@Polska Traveller)

答應樂迷 繼續唱下去

此外，Jer感恩作品能遇上每位樂迷，「感謝宇宙安排，讓歌曲遇上每一個階段嘅你哋，陪伴你哋/自己渡過。特別係今次呢首歌，遇上左你哋嘅故事，賦予生命比左呢首歌，我會答應你哋，繼續唱歌落去的，你地都要加油，我會support你們的。」他早前接受電台訪問時曾表示，起初錄唱《坐看雲起時》在感情演繹上有難度，但Jer有位中學同學的姊姊是柳柳粉，他曾往探望這位病榻中的姊姊，受對方臨終前的叮囑，要繼續唱歌給丈夫聽，Jer深受觸動， 代入這位姊姊的角色，領悟到歌詞「感恩生命活著是偉大」、「坐看我為你在遠山升起一片雲霧帶」的意思，將這歌唱給她丈夫聽，希望鼓勵他保持樂觀心態，善良對待這個世界。

Jer承諾樂迷會繼續以作品與樂迷同行。 Jer承諾下年度會繼續大力出歌。(資料圖片) Jer承諾下年度會繼續大力出歌。(資料圖片) Jer每次唱《人類群星閃耀時》，現場觀眾都會大合唱。(資料圖片)

縱有不如意仍保持初心

最後，他不忘展望將來，「今年雖然有好多嘢都不太如意，但我應承大家，會繼續保持初心同善良，黎緊呢一年亦會加大力度出歌。come on 2023.」他hashtag「 等我個鎖匙扣」，早前他受訪時曾透露會為10首作品推出紀念品，並計劃來年製作band sound歌曲。

Jer於2020年推出「物語系列」的首部《水刑物語》。 Jer「物語系列」的二部曲《迴光物語》。 Jer「物語系列」的三部曲《風靈物語》。 Jer於2021年推出「重生系列」的首部曲《狂人日記》，一改文青形象化身「狂人柳」。 Jer「重生系列」的二部曲《砂之器》。 Jer「重生系列」的第三部曲《人類群星閃耀時》，以「I love you, Thank you」作結。 Jer今年首次唱情歌，「虐心系列」首部曲《離別的規矩》。 Jer年初找來新晉樂隊The Hertz協力打造《MM7》，他與粉絲的密語「MM7」頓變潮語。 Jer「虐心系列」的二部曲《自毀的程序》。 Jer「虐心系列」的第三部曲《坐看雲起時》，是《水刑物語》的前傳。
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