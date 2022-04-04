格林美｜烏克蘭總統籲音樂代替沉默 Billie Eilish慘食白果

一年一度的音樂界盛事格林美獎頒獎禮在香港時間今早（4月4日），於美國拉斯維加斯舉行，期間大會播出了烏克蘭總統澤連斯基呼籲各界聲援烏克蘭的錄影片段，他促請音樂人「用音樂代替沉默」，澤連斯基謂：「甚麼是音樂的對面？是被摧毀城市和遇害者的沉寂，把你們的音樂注入沉寂，今天就把它填滿，訴說我們的故事，在你們的社交網絡，在電視上講出戰爭的真相，以你能做到的任何方法支持我們。」

他又表示: 「這場戰爭不讓我們選擇誰倖存和誰逗留在永恆的沉默當中。我們的音樂家身穿防彈衣而非燕尾服。他們為醫院內的傷者唱歌。即使是那些聽不見的人。但無論如何，音樂都會突破（這一切）。」

另外，首次出席格林美的19歲Olivia Rodrigo就撼贏Billie Eilish哥哥FINNEAS O'Connell，奪得「最佳新人」、「最佳流行歌手」、「最佳流行演唱專輯」等橫掃3個大獎。而七項提名的Billie Eilish卻全部落空，兩兄妹齊食白果，令人跌眼鏡。

至於Anderson .Paak及Bruno Mars組成的Silk Sonic就憑《Leave the Door Open》奪得「年度製作」、「年度歌曲」、「最佳節奏藍調歌手」、「最佳節奏藍調歌曲」4個獎項，成大贏家。