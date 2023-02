於美國舉行的《第65屆格林美獎》(65th Annual Grammy Awards)頒獎典禮,去年推出專輯《Midnights》的創作女歌手Taylor Swift,因為錯過《格林美獎》報名時間,令她今年不能參賽,雖然《Midnights》叫好又叫座,亦只能明年出賽。因此「最佳專輯」獎(Album of the Year)只好讓給男團One Direction出身的Harry Styles專輯《Harry’s House》,Taylor Swift則憑執導的MV《All Too Well: The Short Film》,贏得「最佳音樂錄影帶」獎,算是大會給她一個安慰。