梁嘉琪任夢飛行12活動大使 陪殘疾小天使搭飛機

剛結束《早霸王》節目的梁嘉琪已投入慈善工作，將與敖嘉年及楊潮凱參與「夢飛行12」活動計劃，陪同62位患有殘疾、天生腦癱及需要特殊教育的低收入家庭兒童，在11月21至24日展開為期四日三夜的台灣之旅，為他們完成首次搭飛機的心願。

第5年擔任活動大使的梁嘉琪日前出席「夢飛行12」啟動禮，與大家分享多年來感受。「有啲小天使需要長期坐輪椅，要坐飛機好困難，活動令佢哋願望成真。每年我都嚟做義工，好有意義。好似今日分享患有腦癱兩姊妹，佢哋父母寸步不離照顧，去年一齊到台灣旅遊，義工們就代父母照顧姊妹。」