梁嘉琪任夢飛行12活動大使 陪殘疾小天使搭飛機

剛結束《早霸王》節目的梁嘉琪已投入慈善工作，將與敖嘉年及楊潮凱參與「夢飛行12」活動計劃，陪同62位患有殘疾、天生腦癱及需要特殊教育的低收入家庭兒童，在11月21至24日展開為期四日三夜的台灣之旅，為他們完成首次搭飛機的心願。
第5年擔任活動大使的梁嘉琪日前出席「夢飛行12」啟動禮，與大家分享多年來感受。「有啲小天使需要長期坐輪椅，要坐飛機好困難，活動令佢哋願望成真。每年我都嚟做義工，好有意義。好似今日分享患有腦癱兩姊妹，佢哋父母寸步不離照顧，去年一齊到台灣旅遊，義工們就代父母照顧姊妹。」
娛樂圈前輩離世感惋惜
敖嘉年已是第3年參加「夢飛行」活動，他說每年也有難忘事，特別是「天使家庭」的分享環節，令人感動爆喊。他說：「佢哋嘅情感係真實，你會感受到父母點去照顧小朋友，點樣勞心勞力，係一生一世。我哋喺旁邊照顧只係幾日，令你感受到父母嘅力量好犀利。」
近日娛樂圈接連發生不幸事，前輩許紹雄、馮淬帆、甄志強先後離世，敖嘉年說：「甄志強係我以前跆拳道老師，一切無常，真係要珍惜當下。小時候叫小強(甄志強)做超人，佢靚仔又高大，入行後未合作過；Benz哥合作過好多次，同場時會同佢講笑，佢俾到大家好歡樂，未試過鬧我，合作唔會令你有壓力。」