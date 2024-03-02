梁嘉琪大爆有前輩約上房「傾心事」 網民猜測是《學警狙擊》演員

現年42歲的梁嘉琪於2020年離巢TVB後，過檔HOY TV為《一線搜查》擔任主持，去年3月又跟森美、小儀主持商台903節目《早霸王》，日前她在節目中就大爆曾被圈中前輩撩上房，令全場譁然！

梁嘉琪表示曾在事業低潮期獲一位熱心前輩關心，稱可以給予一些意見，並邀請她去飯局，當時很徬徨的梁嘉琪大感這位前輩幫到她很多，所以就決定赴約，怎料該前輩漸漸露出真面目。梁嘉琪指當時前輩說：「佢話你依家狀況唔係幾好，我送你返屋企。」之後兩人就去了沙灘，前輩再有所行動：「佢送咗條水晶頸鍊畀我，佢同我講你而家有咩沮喪都好，你唔好放棄，望住呢條頸鍊...」森美聽到已表示:「過份咗」，但原來好戲在後頭。