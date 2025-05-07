梁嘉琪擔任閃避球賽大使 自嘲「執波仔」成不了運動員

藝人梁嘉琪，近日與香港閃避球運動員倫子儒，一起出席「獅子會全港學生3v3閃避球賽」，擔任活動大使，現場為決賽隊員打氣和頒獎。她一身輕便裝扮，站在球場上感慨：「這運動可比我小學時的閃避球專業多了！」 嘉琪回想起小學時，那時候的閃避球只是和同學們隨便扔球，大家像小兔子一樣快速閃避，完全沒有現在這種專業比賽的感覺。這天是她首次目睹正式的閃避球比賽，竟然發現這項運動不僅需要專注，身手更要靈活，還得懂得進攻和策略。她不禁大讚女運動員們的身手「她們就像武打片中的龍虎武師一樣，讓她忍不住想加入這個大家庭。」

當被問到有沒有興趣參加閃避球比賽時，嘉琪放聲大笑：「我之前有看過鄭伊健演的電影《深宵閃避球》，如果教練長得像他，我肯定立刻報名。」她的幽默回答，讓在旁眾人捧腹大笑。

近日嘉琪與森美和小儀一起主持商台節目《早霸王》，談她會否考慮叫兩人組隊運動，她調皮地說：「森美高大有力，小儀靈活，至於我嘛，只能在後防執波！」她自認運動細胞不強，打羽毛球或乒乓球時，看到球飛過來總是下意識用頭迎球，朋友們都笑她最適合踢足球。