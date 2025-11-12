梁嘉琪諗過唔做《早霸王》 自揭黑歷史從未獲森美讚過一句

《早霸王》成為歷史，森美夥拍阿正與Elsie合作新節目《Bad Girl 大過佬》，小儀則開設個人YouTube 頻道重新出發，梁嘉琪同樣在YouTube亮相，接受翟浩然主持的《浩然正戲》訪問，大爆初入《早霸王》有個「不可能的任務」，又自揭「魚雷轟頂」黑歷史，嘉琪更首度公開當日森美在閉門會議交代《早霸王》即將完結的一段對話，「我本身忍住，但都係控制唔到爆喊！」嘉琪回想依然眼泛淚光。

梁嘉琪表示一早與森美早已相識，感覺對方是個十分照顧拍檔的好前輩，直到兩年多前的某一天，森美突然向嘉琪提出一個令她意想不到的要求，嘉琪憶述：「佢話節目好急需要搵一個人返嚟，因為對上一個主持Marco要離開，佢諗咗好耐，覺得我應該可以。雖然我曾經做過《早霸王》同《公子會》代班，但我知道代班同做真正主持係兩回事，我同大哥（森美）講，我唔知自己有冇咁嘅能力，大哥話放心，佢會睇住我，我就話，如果你信得過我，咁我就做啦！」 森美做節目向來強勢，小儀已慣做多年「下把位」，嘉琪最初怎樣為自己定位？她狂笑爆出一個「不可能的任務」：「初初入商台，有人同我講：『靠你食住森美！』而且係唔止一個咁講！佢哋認為我可以，真係令佢哋失望！」

殘酷的現實卻是，嘉琪不但未能「食住」森美，主持《早霸王》初期，自信心更跌至新低點，她說：「有次大哥講魚雷，我突然間load唔到，印象中係一啲類似子彈嘅嘢，點知我咁樣答，大哥就問我知唔知係乜嘢，同我玩咗好耐，我個人好怯、面皮又薄，只係諗錯咗啲乜嘢，去到開始唔識得對答！呢段成為咗我嘅黑歷史，超挫敗感！」她想過請辭，但倔強個性使她留下：「我唔係一個咁易認輸嘅人，如果因為人哋嘅批評說話而走，我覺得係逃避，我同自己講，就算要走，起碼到有一日，改變到某啲人嘅睇法，先可以離開！」

嘉琪憑努力爭取到一班聽眾認同，更留守到《早霸王》最後一刻，當森美在閉門會議向嘉琪交代節目去向，竟觸發淚崩場面，嘉琪首度剖白：「佢話想繼續同我做節目，但冇辦法，嚟緊有個大變動，我係佢呢十年嚟最嚴厲嘅一個人，佢話見到我嘅努力同進步，我本身忍住，同自己講唔可以喊，佢最尾問我有咩講，我話我好開心得到佢嘅認同，跟住就控制唔到爆喊！」 森美對嘉琪一直非常嚴苛，從開咪到收工無間斷疲勞轟炸，兩年多來從未有讚賞半句，嘉琪哽咽道：「我知道自己追唔上佢嘅程度，我不斷用努力希望追多少少，然後聽到佢話『見到我嘅努力』，我一路爆喊話，有佢呢一句，對我係一個好好嘅總結！」有報道指她告別廣播界，嘉琪鄭重澄清：「我冇宣佈告別廣播界，從來都係never say never，覺得所有嘢都有可能性！」