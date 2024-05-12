梁朝偉示範「好演員」標準　《無間道》與《金手指》能正能邪

金像獎2024｜他是好演員？偉大演員？盤點梁朝偉封帝經典作

第42屆香港電影金像獎圓滿結束，留下出爐影帝梁朝偉的熱議話題。6次金像獎影帝、3次金馬獎影帝、1次康城影帝、2次亞洲電影大獎影帝及亞洲電影貢獻榮譽大獎、威尼斯影展終身成就獎等等，他是好演員還是偉大演員？

文章出處：「當代中國」網站

在這三部《無間道》、《2046》及《金手指》三部作品中，梁朝偉的角色截然不同，有很大的發揮空間。不論是亦正亦邪的卧底、看似玩世不恭的作家，還是狂妄自大的詐騙專家，梁朝偉都表現出色。

2003年4奪影帝｜《無間道》卧底游走正邪

《無間道》是一部掀起卧底題材熱潮的警匪片。故事由兩個分別潛伏在警方和黑社會的卧底為骨幹。兩人一方面要掩飾自己的身份，另一方面要找出對方，形成一場又一場的卧底暗戰。

梁朝偉將做了三年又三年黑社會卧底的身心困擾表達出來，他決心脫離困局，卻每每身不由己，恍似注定是悲劇收場。他飾演角色的複雜情感十分到位，令人看後感嘆，留下深刻印象。