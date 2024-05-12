梁朝偉示範「好演員」標準　《無間道》與《金手指》能正能邪

第42屆香港電影金像獎圓滿結束，留下出爐影帝梁朝偉的熱議話題。6次金像獎影帝、3次金馬獎影帝、1次康城影帝、2次亞洲電影大獎影帝及亞洲電影貢獻榮譽大獎、威尼斯影展終身成就獎等等，他是好演員還是偉大演員？
文章出處：「當代中國」網站
在這三部《無間道》、《2046》及《金手指》三部作品中，梁朝偉的角色截然不同，有很大的發揮空間。不論是亦正亦邪的卧底、看似玩世不恭的作家，還是狂妄自大的詐騙專家，梁朝偉都表現出色。
2003年4奪影帝｜《無間道》卧底游走正邪
《無間道》是一部掀起卧底題材熱潮的警匪片。故事由兩個分別潛伏在警方和黑社會的卧底為骨幹。兩人一方面要掩飾自己的身份，另一方面要找出對方，形成一場又一場的卧底暗戰。
梁朝偉將做了三年又三年黑社會卧底的身心困擾表達出來，他決心脫離困局，卻每每身不由己，恍似注定是悲劇收場。他飾演角色的複雜情感十分到位，令人看後感嘆，留下深刻印象。
2005年5奪影帝｜《2046》尋找愛的真諦
電影《2046》講述住在東方酒店2047號房間的作家周慕雲，遇到了住在2046號房間的四個女人。陷在過去回憶中的周慕雲，在她們身上尋找昔日舊愛的影子，從中明白了愛情的真諦。
雖然梁朝偉演繹前作《花樣年華》同一角色周慕雲，但其性格大相徑庭，變得玩世不恭。梁朝偉的演技自然，跟不同的對手都能擦出不同的火花，足見其演技更勝從前。
2024年6奪影帝｜《金手指》挑戰囂張奸角
《金手指》講述上市公司嘉文集團於上世紀80年代從崛起到清盤，市值蒸發過百億元的故事；原型為香港史上最大詐騙貪腐案「佳寧集團案」。
有別以往的角色，梁朝偉在戲中飾演詐騙高手程一言（原型為佳寧案主腦陳松青），性格囂張狂妄，為觀眾帶來新鮮感，也見證他演繹奸角也游刃有餘。
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