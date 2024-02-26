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娛樂
2024-02-26 11:55:50

梁業爆保錡事業低潮令ERROR團結 慨嘆搞笑形象令團歌被忽視

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ERROR隊長梁業接受商台《星光背後》主持人梁泰來訪問。

ERROR隊長梁業接受商台《星光背後》主持人梁泰來訪問。

ERROR隊長梁業(Fatboy)將於下月20日夥拍李倖倪(Gin Lee)、馮允謙(Jay Fung)和MIRROR成員李駿傑(Jeremy)，在本年度首場《拉闊音樂會》合作，肥仔日前接受商台《星光背後》主持人梁泰來訪問，並為最新派台歌《JAP JAP》宣傳，除了分享過去成長及殺入舞蹈界經歷，亦披露ERROR爆紅初期，隊友曾迷失分成兩派鬧分歧，最終經歷挫折重回團結的經過。

Fatboy2021年推出首支個人作品後先後摘下兩首叱咤冠軍歌ERROR四子中成績最好的一位，不過他對ERROR團歌成績卻不感滿意，「我真心覺得我哋團歌被忽略，淨係記得我哋搞笑，我哋都好用心做音樂，希望多啲人關注ERROR的歌。」

Jeremy@MIRROR、肥仔@ERROR、李幸倪、馮允謙首度合作 為本年拉闊音樂會打頭陣 梁業(Fatboy)直認為初為100萬獎金參加《全民造星》。

出道第6年的Fatboy重談2018年參加首季《全民造星》的原因，當年仍是排舞師的他不諱言：「貪錢囉！嗰100萬獎金好吸引，加上自己跳唱又唔差，覺得有機會搏吓！」不過他坦言一接觸首輪99強參賽者，即時已打定輸數，「最初覺得連韓國PSY都得，無理由我唔得！但一見到其他參賽者，都覺危危地，揀偶像一定係姜濤、Anson Lo啦！唯有順住個flow去玩，」對於最終獲第4名，不少觀眾替他不值，Fatboy表示：「除非攞第1啦！我攞234都差唔多，因為嗰100萬得第1名可以攞，喺我心入面無所謂！」

叱咤樂壇我最喜愛的組合，ERROR（資料圖片） ERROR慶祝成軍五年，四子齊齊切蛋糕。 ERROR慶祝成軍五年，四子一日踩兩場粉絲見面會。(蘇文傑攝)

《造星》後獲ViuTV邀請簽約，Fatboy他的第一反應是：「得喎！不妨一試，試咗又冇咩輸蝕！」他更大爆起初花姐想找他加入MIRROR，從沒提及過有ERROR，「一開頭我同吳保錡(保錡)都喺MIRROR入面，或者嗰時應該都唔係幾想簽何啟華(阿DEE)，事關佢唔係MIRRORfirst priority。」後來衍生的ERRORMIRROR 同年出道，卻被外界視為「騎呢組合」，Fatboy剖白指：「最唔開心嘅點係入ERROR冇得做跳唱，如果我真係喺MIRROR入面，我可能會好似Super Junior成員神童咁，其實都幾搶fo嫁！仲可以同呂爵安(Edan)一樣喺到搞笑！」

ERROR初出道時以騎呢形象爆紅。 保錡曾因失言被雪藏，剩下Fatboy、Dee哥和193接受訪問，Fatboy透露此事反令四子更團結。

不過，加入ERRORFatboy仍可搞笑，並憑綜藝節目《花姐ERROR遊》等爆紅，不過他坦承4子初期分成兩派並不團結，「我同DEE哥一派，保錡同郭嘉駿(193)一派。因為我哋跳開舞合作開；佢哋兩個就對於時尚、Marketing、娛樂圈嘅流量有唔同嘅睇法。」及至後來保錡及193先後因失言備受評擊，保錡更因感情問題與粉絲爆罵戰被公司雪藏數月，令保錡及ERROR一度陷入事業低潮，Fatboy反認為事件是對ERROR有幫助的一課，「嗰階段對保錡是好事，講真以前我地團魂無咁強，經歷挫折，保錡先知我地係真兄弟。未發生呢啲事前，保錡好易有傲氣，身邊有唔少人淨係講好聽嘅說話，我稱之為廢話啦，會捧到佢上天，我啲真說話永遠唔好聽，但我係真心對佢！但當保錡有事，果班阿諛奉承嘅人全部撇低佢，佢先明白我地至係真心兄弟，先至對ERROR上心，所以我覺得嗰個階係好好嘅經歷，冇呢件事ERROR就冇咁團結，就會繼續分成兩黨。」

Fatboy一直被譽為長情好男人，跟圈外女友拍拖超過10年，被問及對圈中女藝人曾否心動過：「我每個都心動！男人唔咸濕就假，心動還心動，但可以靠自律抑制自己。」現年34歲的他近年開始投資餐廳及建立個人品牌生意，他直認是「諗定後路」：「做娛樂圈好快就隕落，所以就好似買保險咁保障自己！」

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