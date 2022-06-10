梁祖堯「中招」隔離爆發靈感 Jace 陳凱詠：現實已夠殘酷，需要唞氣的空間！

隔離，對於香港人而言，是這半年的陰影和噩夢。今年2月，梁祖堯因確診而接受家居隔離，當時正為風車草劇團寫劇本的他，索性以這段日子的港人共同經歷為題材，構思一個超現實的隔離經歷，寫成音樂劇《隔離童話集》的故事。除了他與兩位劇團主腦湯駿業(Ahdee)和邵美君，還有趙學而和陳凱詠(Jace)加盟。音樂劇以「童話」作包裝，5人大談童話兩面睇，雖不相信童話，卻一致認為面對殘酷現實，童話有其存在意義。

疫情持續幾年，風車草劇團經歷過前年《新聞小花的告白2 白屋之夏》因關閉場館而腰斬，去年《回憶的香港》遇颱風一日演4場。今年第五波疫情，整個香港陷於與世界隔離的狀況，即使未公布重開劇院，卻無阻劇團在疫下繼續創作，邵美君直言，「我們已經歷所有最壞的情況， the show must go on，就抱享受的心情去做。」Ahdee笑言，「其實我們都幾任性，反正是同事做……哈哈！」任性背後是拒絕坐以待斃的信念，「我不想連為將來打算的心態也沒有，一定先要努力預備，至少能繼續向前，做不到就延期。」劣勢的衝擊，反帶來更多創作靈感，阿祖奉監製Ahdee之命要寫都市愛情輕喜劇，不料2月「中招」，雖屬沒病徵的輕症，難免影響心情，「一個人瞓喺間房，點樣寫愛情輕喜劇，真係冇feel，我看了無限套韓劇，就諗不如寫隔離吧。」《隔離童話集》將於8月12日起假葵青劇院公演，21場全部爆滿，證明觀眾有需求。

Jace 演舞台劇 「 𦧲 飯應」

故事講述他與Ahdee和邵美君3個人， 無病無痛，某天一覺醒來，竟發現置身隔離營，Jace 扮演接待他們的工作人員，學而則演她的上司。女上司的角色啟發自韓劇《少年法庭》的女法官沈恩錫(金惠秀飾)， 阿祖的不二之選，是曾合演音樂舞台劇《一期一會》的趙學而，學而亦一口答應參演，「很久沒接觸舞台劇，真係休咗好耐，大家在疫情下等開工已有一段時間，難得有機會讓我回到舞台，與一班好玩的演員一齊去做一件事，當然立即答應。」學而形容角色跟自己相似，「角色比較剛強，是非黑白好分明，向來我的性格也是愛惡分明，演起來幾容易。」至於何以找來劇場新丁Jace，原來Ahdee曾與Jace在買貨節目中合作，發現她勤力、轉數快又敏於觀察，「她看似很倔強，但內裡充滿對人的好奇，感覺好溫暖，混合可愛和有power的女演員不多，這種特質放在台上很有趣。」Jace笑言沒受過演戲訓練，竟有機會參演舞台劇，當然「𦧲飯應」， 「自小都好想試acting，舞台劇比拍電視電影真實好多，因為實時表演冇剪接，所以很大挑戰，現在有種準備入學的心情。

趙學而：人生每日都艱難

面對一波又一波的疫情，各人都有所反思，阿祖將隔離期間的複雜情緒都寫進《隔離童話集》劇本裡。Ahdee則對今年初的隔離感受尤深，兩年前首波疫情下，他與阿祖放下忙碌的生活，齊齊享受耕田的樂趣，今次卻感到被孤立的無助，阿祖形容，「由you are not alone 變成you are alone！」Ahdee和議說：「那時是全世界一起面對，今次看著全世界的百老匯劇院、音樂節等如常運作，歐洲甚至可不戴口罩，但香港怎會這樣？這才是最不知所措，真係要自我調節，認真反思自己人生真正想追求甚麼。」樂天派的Jace則意識到內在的負面情緒，「我常予人很開心的感覺，但當全世界都不開心，不可能還欺騙自己說冇事，繼續哈哈哈，這是不正常。當我靜下來，發現自己不如想像中的堅強、很有信心和信念，感恩能多認識自己不同面向。」曾經歷情緒病的趙學而最樂觀，「因為患情緒病時，已重構自己的思維和人生的態度，其實人生每日都艱難，只視乎你如何面對。」已為人母的邵美君認為面對突如其來的封城和戰爭，最重要是自我裝備，「無論身體或心靈，若不好好裝備，發生更嚴重的事就應付不來。」