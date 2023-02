梁詠琪演唱會｜周啟生撐梁文禮無錯︰人格問題與內容真偽無關

認為梁文禮人格問題

周啟生提到自己從不看本地音樂會,而Gigi今次請來的監製是陳嘉倫,是他多年好友,他說︰「希望他唔好介意我嘅率直。」由於他利申自己沒有看過Gigi演唱會而撐梁文禮,當然有不少網民指他「未睇先判」,認為他沒有資格評論,周啟生說︰「不要掀起罵戰……我只不過講我自己一啲意見」、「鍾意盲撐嘅可以自己出post,我唔會去俾意見,唔鍾意我post嘅,唔好入嚟睇,入嚟搞事嘅,我見一個踢一個!」

有網民認為梁文禮的處事手法「虛偽」,周啟生說︰「人格問題,同佢講嘅內容真偽無關。」網民有感樂壇欠實力歌手,周啟生說︰「一班食客,垃圾都可以吞落肚,仲邊度會有好嘅廚師?」他認為現時樂壇今非昔比,「singing n playing music with one’s heart n soul is the key!(關鍵在於用心和靈魂去唱歌及演奏音樂)」。