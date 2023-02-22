梁詠琪演唱會｜周啟生撐梁文禮無錯︰人格問題與內容真偽無關

梁詠琪一連三場演唱會早前圓滿結束，但就發生了一段小插曲，商台DJ梁文禮在私人社交平台帳戶大彈對方的演唱會流程及歌藝，又批評對方的服飾像流鼻血的紙巾，卻在公開帳戶讚對方「好靚」，被網民斥是「雙面人」。事後梁文禮向Gigi道歉，並指自己只是太愛對方的歌曲，太過肉緊。

向來關心社會大事的音樂人周啟生，一直敢於表達過人意見，他在其社交平台貼上「荒謬」二字的圖片，並評論梁文禮今次事件。他寫道︰「一個DJ出post批評一個根本唔識唱歌嘅歌手，對我來說這是絕對公平合理的，人人也可以說自己心裏面的一番說話。最惹人爭論的，就是他用另外一個帳號，想問一問大家，身邊有幾多人有多個一個帳號？一班水平低嘅人，永遠會支持同佢自己差唔多渣嘅歌手。成件事最奇怪嘅就係佢要道歉，人批評你，你批評人......何罪之有？」