梁詠琪演唱會｜周啟生撐梁文禮無錯︰人格問題與內容真偽無關

梁詠琪一連三場演唱會早前圓滿結束，但就發生了一段小插曲，商台DJ梁文禮在私人社交平台帳戶大彈對方的演唱會流程及歌藝，又批評對方的服飾像流鼻血的紙巾，卻在公開帳戶讚對方「好靚」，被網民斥是「雙面人」。事後梁文禮向Gigi道歉，並指自己只是太愛對方的歌曲，太過肉緊。
向來關心社會大事的音樂人周啟生，一直敢於表達過人意見，他在其社交平台貼上「荒謬」二字的圖片，並評論梁文禮今次事件。他寫道︰「一個DJ出post批評一個根本唔識唱歌嘅歌手，對我來說這是絕對公平合理的，人人也可以說自己心裏面的一番說話。最惹人爭論的，就是他用另外一個帳號，想問一問大家，身邊有幾多人有多個一個帳號？一班水平低嘅人，永遠會支持同佢自己差唔多渣嘅歌手。成件事最奇怪嘅就係佢要道歉，人批評你，你批評人......何罪之有？」
認為梁文禮人格問題
周啟生提到自己從不看本地音樂會，而Gigi今次請來的監製是陳嘉倫，是他多年好友，他說︰「希望他唔好介意我嘅率直。」由於他利申自己沒有看過Gigi演唱會而撐梁文禮，當然有不少網民指他「未睇先判」，認為他沒有資格評論，周啟生說︰「不要掀起罵戰……我只不過講我自己一啲意見」、「鍾意盲撐嘅可以自己出post，我唔會去俾意見，唔鍾意我post嘅，唔好入嚟睇，入嚟搞事嘅，我見一個踢一個！」
有網民認為梁文禮的處事手法「虛偽」，周啟生說︰「人格問題，同佢講嘅內容真偽無關。」網民有感樂壇欠實力歌手，周啟生說︰「一班食客，垃圾都可以吞落肚，仲邊度會有好嘅廚師？」他認為現時樂壇今非昔比，「singing n playing music with one’s heart n soul is the key!(關鍵在於用心和靈魂去唱歌及演奏音樂)」。