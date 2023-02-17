梁詠琪演唱會｜Edan張敬軒任嘉賓 呂爵安出動厚底鞋襯Gigi

梁詠琪(Gigi)在紅館舉行一連三場《梁詠琪時間遇上我們》演唱會今晚(17日)開鑼，首場有張敬軒及呂爵安(Edan)擔任嘉賓。不少爵屎(Edan粉絲暱聲)一早收到風，除了購票入場外，更帶燈牌到場。除了有軒仔同Edan支持外，到場睇騷的有蔡卓妍、楊愛謹夫婦、關心妍、林嘉欣、許冠傑及小美等等。成龍、郭富城、謝霆鋒、陳慧琳、劉德華、古巨基、李心潔、許茹芸及楊采妮等則送上花籃祝賀。

大騷長腿 Gigi以《花火》、《某年仲夏》、《薄荷》、《KISS ME》等歌曲為個唱揭開序幕，她事前講明今次個唱因有小朋友入場，所以歌衫不會太性感，但仍有大騷招牌長腿。其後Edan升上舞台與Gigi合唱《LOVERSE》，唱畢之後，Gigi問台下觀眾見到Edan任嘉賓「開唔開心」？現場隨即歡呼及掌聲雷動。二人因為在電影《闔家辣》中飾演母子，所以不時以「媽咪」和「囝囝」互相稱呼，Gigi笑謂︰「其實我覺得似家姐多啲囉！」Edan亦坦言覺得對方像姐姐，曾擔憂出來的效果怪怪。

Edan做嘉賓要用武器 Gigi笑言作為媽咪很關心Edan的終身大事，又指對方有很多選擇，Edan露出尷尬笑容，問Gigi為他選擇了誰。Gigi則謂︰「我講緊你人生第一次紅館演唱會呀，幾時呀？」Edan答道︰「再睇下幾時啦！遲啲先啦！嚇死，我仲以為你講咩，哈哈哈！」Gigi表示很期待有天可以看到「阿仔」在紅館開騷。 Edan稱《闔家辣》是他第一部電影，而且要跟多位前輩合作，非常緊張，幸好有Gigi在場跟他傾偈，又很關心他，大讚對方很好人，令他放鬆了不少。Gigi聞言答︰「你咁靚仔，緊係主動同你傾啦！」Edan續說因為對方長得很高，所以今天也有備而來，他提起腳大騷自己的厚底鞋，場面惹笑。之後二人再合唱《高妹正傳》。

軒仔稱細細個愛看 Gigi 其後張敬軒壓軸出場，他笑言Gigi太高的關係，跟她站在一起矮了半個頭，因而感到自卑。軒仔表示很開心可以跟女神唱歌，他續說︰「好多觀眾應該同我一樣，都會經歷『初戀無限Touch』呢個階段。個個都以為自己係『阿康』，好想生命有個『阿塔』，我都有呢個時間。」Gigi笑謂︰「唔好意思呃咗你哋少男！」而軒仔就指電影上映時，自己才懂事，Gigi就打斷他的說話︰「我係早入行啫，唔好再講啦，你好早聽我歌，多謝你！」 Gigi爆老公愛其長髮look 之後軒仔再問為何Gigi自從《賭神3之少年賭神》後便沒有再留長過頭髮，Gigi說︰「你真係好似我老公，唔係話你個樣，我老公同個女成日都叫我留長頭髮，我同佢講喺有生之年會留一次，但到依家都仲未發生，我應承你，都會為你留一次長髮。」並稱因為做了媽媽，不會再演關於賭錢的電影。軒仔表示下次邀她擔任嘉賓時，希望可以見到她一把長長的頭髮，接著二人一齊合唱《櫻花樹下》。