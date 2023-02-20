梁詠琪演唱會｜Gigi完show大方回應批評 梁文禮公開道歉（更新）

2月20日13:40更新︰ 周一（20日）商台DJ梁文禮主持節目《叱咤樂壇》時向公眾交代事件，並公開向梁詠琪Gigi道歉。阿禮多次以「肉緊」去解釋為何會在私人帳戶批評Gigi演唱會。他認同一個演出可以有很多面向，希望可以透過睇碟重溫等方式，以另一角度欣賞。梁文禮自言多年來都有聽梁詠琪歌唱作品，過去Gigi舉行的4次演唱會都有睇，今次「負評」事件後寫了一大段感想「向梁詠琪示愛」，但因為自己冇對方的聯絡方法，於是透過與Gigi友好的商台DJ Vani，將這段文字send予Gigi。

Gigi接受訪問時，坦言有看到該新聞︰「其實每一件作品，不單是演唱會，好像電影，睇完的人會有喜歡不喜歡，每個人都會抱住一個期望或標準去看一部作品，不緊要的，我都承認自己在各方面都有好大進步空間，今次盡了最大努力未必符合到每個人期望，不過不緊要的，我會繼續做，還有進步的時間。希望大家給予時間我進步，繼續做好一點。」

Encore兩次才回後台

對於梁文禮於社交平台上「雙面人」的說法，Gigi便指和此人沒有關係所以不特別回應，又指只要做好自己、令觀眾喜歡便足夠。問到日後派台見到梁文禮會否尷尬時，Gigi便說︰「我未想到，現在沒時間想這個問題。」

訪問中Gigi表示今次個唱花了200分努力，花近兩個月時間練習，包括練唱歌、排舞、做體能，服飾上找上6位設計師操刀，希望讓觀眾獲得驚喜。完場後Gigi表示很不捨得，因為歌迷十分熱情，最後要安哥兩次才回後台。