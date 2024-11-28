梁詠琪開sidetrack音樂會罕提舊情 被《因果》歌詞感動：在錄音室喊咗兩個鐘

梁詠琪一連五場的《時間遇上我們~專屬的特別》Side Track演唱會香港場已在灣仔演藝學院開鑼。

梁詠琪（Gigi）一連五晚舉行的《時間遇上我們~專屬的特別》Side Track演唱會香港場，昨晚已在灣仔演藝學院的演藝劇院正式開鑼，張學友、劉德華、謝霆鋒、古巨基、張敬軒、Twins、楊千嬅、丁子高等均有送上花籃恭賀。

自今年7月在台北舉行了兩場全國語歌單的Side Track音樂會後，隨即宣布會在11月移師回香港，並轉成全廣東歌歌單，令一眾追隨了Gigi多年的歌迷，非常期待。五場門票，在10月公開發售時，即日全數售罄，可謂一票難求。

穿上一身純白色Chloe秋冬2024系列通花裙現身的Gigi，獻唱《成長的短髮》、《新居》、《茶杯》開場，她在台上說：「自從去年tour開始走訪各地，帶咗我去好多唔同嘅地方，重遇好多忠實歌迷，好似老朋友一樣，勾起我好多回憶，發現自己好多收藏咗好耐嘅sidecut作品同故事，係時候攤出嚟同大家分享。我希望借呢幾個晚上，同歌迷一齊細味呢一啲回憶。」除了歌曲的回憶，Gigi每晚都會在台上分享不同的昔日珍藏，在首場她拿出19歲初入行時為日本漫畫雜誌《少年JUMP》，飛到日本拍攝的封面；另外，Gigi還在現場播放了一段在她20歲與影迷第一次慶祝生日時，送給他們的一段錄音說話。聽著卡式錄音帶裡自己稚嫩的聲音，Gigi搞笑地打了一個冷震說：「嘩！呢個女仔邊個嚟㗎？咁cute嘅？」引得全場觀眾哄堂大笑。