梁詠琪開sidetrack音樂會罕提舊情 被《因果》歌詞感動：在錄音室喊咗兩個鐘

梁詠琪（Gigi）一連五晚舉行的《時間遇上我們~專屬的特別》Side Track演唱會香港場，昨晚已在灣仔演藝學院的演藝劇院正式開鑼，張學友、劉德華、謝霆鋒、古巨基、張敬軒、Twins、楊千嬅、丁子高等均有送上花籃恭賀。
自今年7月在台北舉行了兩場全國語歌單的Side Track音樂會後，隨即宣布會在11月移師回香港，並轉成全廣東歌歌單，令一眾追隨了Gigi多年的歌迷，非常期待。五場門票，在10月公開發售時，即日全數售罄，可謂一票難求。
穿上一身純白色Chloe秋冬2024系列通花裙現身的Gigi，獻唱《成長的短髮》、《新居》、《茶杯》開場，她在台上說：「自從去年tour開始走訪各地，帶咗我去好多唔同嘅地方，重遇好多忠實歌迷，好似老朋友一樣，勾起我好多回憶，發現自己好多收藏咗好耐嘅sidecut作品同故事，係時候攤出嚟同大家分享。我希望借呢幾個晚上，同歌迷一齊細味呢一啲回憶。」除了歌曲的回憶，Gigi每晚都會在台上分享不同的昔日珍藏，在首場她拿出19歲初入行時為日本漫畫雜誌《少年JUMP》，飛到日本拍攝的封面；另外，Gigi還在現場播放了一段在她20歲與影迷第一次慶祝生日時，送給他們的一段錄音說話。聽著卡式錄音帶裡自己稚嫩的聲音，Gigi搞笑地打了一個冷震說：「嘩！呢個女仔邊個嚟㗎？咁cute嘅？」引得全場觀眾哄堂大笑。
高妹變Rock妹
延續時間的概念，今次在《梁詠琪 時間遇上我們～專屬的特別》香港場，前半段的歌單以「回憶」作為主軸，更將戲劇元素加入舞台，新晉演員陳獻略（Henry），在台上演獨腳戲外更彈結他伴奏。Henry說：「一直好欣賞Gigi喺演藝事業上努力同不斷求變，多謝佢今次邀請我同台演出，第一次當然緊張又興奮，希望Gigi同觀眾喜歡我嘅表演啦！」其實今次Henry還有一個秘密任務，就是在Gigi唱《茶杯》時，他負責將寫了不同歌詞的紙飛機飛到觀眾席，而每晚Gigi都會隨機讀出一段心水歌詞，手上幸運地得到相同歌詞的紙飛機，便會獲送贈由她親自製作的陶瓷茶杯，每晚只送出一隻，非常珍貴。為了今次音樂會Gigi可謂花盡心思，當中特別苦練搖滾曲目《花瓶雞湯》，舞台上的她，由「高妹」變「Rock妹」，令全場氣氛高漲，Gigi亦大嗌過癮。
Gigi提到自己的代表作《灰姑娘》、《他喜歡的是你》、《嫌棄》被歌迷封為「狗血三部曲」，今次開side track，她就演繹了自己的「愛情成長三部曲」，一口氣唱出《好不好》、《因果》、《等人》，Gigi說：「為香港嘅歌迷編排專屬嘅side track愛情三步曲。呢段時間唱番自己以前嘅歌，真係有好多回憶，希望我揀嘅歌，都可以為大家帶嚟你哋專屬嘅回憶。」一向感性的她，在獻唱《因果》時一度哽咽，氣氛感動。Gigi透露在2004年灌錄《因果》一曲時，被歌詞感動至不能平復，在錄音室哭了兩小時，認為當時自己實在太傻，但想不到多年後的今天，仍被那份歌詞感動流淚：「嗰陣時就話啫⋯唉⋯而家都仲係一個傻婆，哈哈。唔好意思，等我平復一下先，有D事情的確需要時間去平復」。沉靜中突然有歌迷大叫氹Gigi：「你好靚女呀！」Gigi也幽默回應：「有啲幫助。」非常搞笑。有丈夫和女兒在台下打氣，Gigi順利完成首場演出，坦言在籌備音樂會期間，為賀歲片《臨時決鬥》拍攝同時，回家仍落力為演唱會編制獨有歌單和練歌，每場還附設專屬歌曲，令每晚的音樂會都更加專屬，給觀眾截然不同的感覺。