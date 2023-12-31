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娛樂
2023-12-31 14:50:27

梅艷芳逝世20周年｜何韻詩孖黃耀明Remake金曲 《比生命更大》：佢收到首歌都會笑一下

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何韻詩孖黃耀明Remake梅姐金曲《比生命更大》。

昨日(30日)是「一代巨星」梅艷芳逝世20周年忌辰，她生前一班徒弟及圈中好友都紛紛在社交平台發文懷緬。其中，徒弟之一的何韻詩（Hocc)便在社交平台撰長文，分享與黃耀明一同Remake了梅姐一首金曲《比生命更大》，更透露這首歌是Hocc與明哥第二次合作。

Hocc分享歌曲背後故事，「時間要倒帶到1999年，當年蔡一智王雙駿首次為梅艷芳主理個人專輯，找嚟不同創作人為阿姐度身訂造歌曲，務求令佢於音樂上有煥然一新嘅感覺。當時首次合作嘅包括有黃耀明，《Larger than Life》收錄咗兩首由明仔及人山人海為佢監製創作嘅歌曲，《艷舞台》及主題作品《比生命更大》。」 

何韻詩孖黃耀明Remake梅姐金曲《比生命更大》。

Hocc表示當年作為剛入門的小徒，有幸首次參與師傅大碟製作，興奮到傻，「除咗負責先錄唱全碟嘅demo外（等阿姐可以聽熟歌詞先入去錄），後段亦因為聲線實在似到不行，成為全碟和音部分嘅不二人選（當然仲有攝位合唱嘅《女人煩》，不過呢個恐怖事蹟唔好提喇哈哈哈）。」 

Hocc憶述當天在佐敦錄《比生命更大》和音時戰戰兢兢心情：「踏入五樓錄音室，就見到經典歌手黃耀明棟（戙）咗喺度，即時被震攝。雖然佢一貫friendly，但因為我個樣實在太豆泥，依稀感覺到佢有種『𡃁妹，妳得唔得㗎？』嘅老江湖氣勢。被匆匆趕入recording booth，一埋咪唱完，已心感不妙。果然，明仔（嗰陣係明哥）喺對面booth開咪過嚟，客氣地試探：『啊哈，妳估妳可唔可以試吓儘量氣聲啲呢吓？』」Hocc笑言當時心想，作為「梅家班」力的表現才是她的強項，最後火速錄製完成後發現開始見暈，「係真係天旋地轉嗰種暈，唔係講笑。就係咁，喺一個嚴重缺氧同埋對自己歌藝自信心全毀嘅狀態下，我完成咗我同明仔（當年係明哥）嘅第一次『合作』。」 

 

何韻詩孖黃耀明Remake梅姐金曲《比生命更大》。

Hocc 坦言當年呢隻大碟未算太被歌迷同聽眾接納，「可能整體歌曲都比較前衛，唔係一貫梅艷芳tone and manner。但到今時今日再聽，好客觀地睇，我都覺得呢隻碟（同埋之後嘅"I'm so Happy" 係做得好好嘅。Hats off to蔡一智and Carlsoksok（王雙駿）。」最後，Hocc 感觸謂：「我諗佢此刻喺某個時空收到首歌，都應該會咪咪嘴角笑一下，講一句：『嗯，何小詩，今次算ok啦包。』」網民都紛紛留言大讚「好好聽」。

何韻詩孖黃耀明Remake梅姐金曲《比生命更大》。

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