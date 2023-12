梅艷芳逝世20周年｜何韻詩孖黃耀明Remake金曲 《比生命更大》：佢收到首歌都會笑一下

Hocc分享歌曲背後故事,「時間要倒帶到1999年,當年蔡一智王雙駿首次為梅艷芳主理個人專輯,找嚟不同創作人為阿姐度身訂造歌曲,務求令佢於音樂上有煥然一新嘅感覺。當時首次合作嘅包括有黃耀明,《Larger than Life》收錄咗兩首由明仔及人山人海為佢監製創作嘅歌曲,《艷舞台》及主題作品《比生命更大》。」

Hocc 坦言當年呢隻大碟未算太被歌迷同聽眾接納,「可能整體歌曲都比較前衛,唔係一貫梅艷芳tone and manner。但到今時今日再聽,好客觀地睇,我都覺得呢隻碟(同埋之後嘅"I'm so Happy") 係做得好好嘅。Hats off to蔡一智and Carlsoksok(王雙駿)。」最後,Hocc 感觸謂:「我諗佢此刻喺某個時空收到首歌,都應該會咪咪嘴角笑一下,講一句:『嗯,何小詩,今次算ok啦包。』」網民都紛紛留言大讚「好好聽」。