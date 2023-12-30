梅艷芳逝世20周年｜無綫特備節目懷緬昔日點滴 梅姐曾獲好友雪中送炭

今天（30日）是樂壇天后梅艷芳逝世20周年正日，無綫將一連兩個星期六晚播出特別紀念節目，包括今晚播出的《永遠抱緊 梅艷芳》，及下周六（1月6日）晚播出的《永遠抱緊梅艷芳：巴西熱浪嘉年華》，AI俢復版 ，畫面及聲音均經過細緻處理，與觀眾一起懷緬梅姐昔日的精彩演出、日常點滴及人生觀等。 節目除剪輯了大量梅姐昔日珍貴訪問片段，包括帶觀眾走訪兒時成長地，及訴說賣唱小女孩成長的喜與樂等，還有梅姐昔日無數精彩演出片段，包括以型爆Bra Top西裝Look與羅文合唱《激光中》，及與葉蒨文、林憶蓮及王菲合唱《女人心》等；以及在無綫大型綜藝節目中與劉德華、曾志偉、汪明荃、陳百祥等合演過的經典趣劇。

對「 壞女孩 」造型情有獨鍾 梅姐自1982年在《第一屆新秀歌唱大賽》中奪冠後，一直全情投入樂壇，多年來獲獎無數！節目除輯錄梅姐不同年代以及不同風格的造型，還輯錄了梅姐當年自揭「百變之謎」的訪談片段，梅姐直認對「壞女孩」情有獨鍾：「但唔係好多人受落，因為化妝比較誇張啲，深紫色眼影同粗眼眉，有人覺得個樣好怪，但我覺得喺嗰陣時能夠帶動到一個潮流好難得。」梅姐還笑言「烈焰紅唇」爆乳裝的爆紅其實是意外：「件衫我本來諗住只係Show吓手臂，點知個個嘅目光都去咗第二度。」

梅姐人生最重要兩件舞衣 梅姐生前與形象設計師劉培基份屬友好，節目亦剪輯了劉培基十年前談及梅姐「人生中最重要兩件舞台服裝」一幕：「其實佢（喺最後一個個人演唱會）升上嚟時，你哋嘅拍掌同歡呼聲，對佢重要性好大。因為佢需要嗰份力量同支持，嗰時佢身體實在係好攰，所以好多謝你哋嗰八場嘅觀眾同報章對佢嘅讚美同支持，呢一份愛對佢嚟講非常重要。」最後劉培基還感性地說：「我劉培基一生人裏面只係做過一個形象設計，就係百變梅艷芳。」並會分享阿梅如何以真情令向來不愛哭的他亦忍不住落下男兒淚。

梅姐曾獲好友雪中送炭 梅姐出名是義氣仔女，節目剪輯了梅姐生前好友張學友、張國榮、劉德華等對梅姐的看法，當中以張國榮形容這位好友形容得最快狠準，張國榮說：「姣靚正型，喺香港嚟講好有代表性！」當年梅姐在節目中親口解釋「朋友的重要性」，她謂：「我新秀之後嗰年真係幾辛苦，因為啱啱搬出嚟，喺金錢上唔係咁可以照顧自己。嗰時我又唔識買餸又唔識煮飯，我啲朋友非常之好，買埋餸仲煮埋畀我食。有次好刻骨銘心嘅，有朋友打電話嚟叫我食飯，我話對唔住我啲車錢只夠搭出嚟，我唔夠錢返入嚟（返屋企）。」此話一出，隨即引起現場主持嘩然，梅姐即發誓自己所說並無花假：「因為我又要交租又盛，支出好大。咁我朋友就話『我哋請你食飯吖』，我出到去佢唔單止 請我食飯，仲畀咗啲零用錢我。點解我咁鍾意朋友，因為朋友影響我好大。」