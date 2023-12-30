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娛樂
2023-12-30 17:00:10

梅艷芳逝世20周年｜蘇永康難忘見梅姐最後一面 爆曾志偉到醫院即掉男兒淚

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梅艷芳

今日是梅艷芳逝世20周年忌辰。

今日（30日）是「一代巨星」梅艷芳逝世20周年忌辰，不少圈中人都紛紛在社交平台發文，懷緬與她的相處點滴。其中，蘇永康（阿公）貼出二人合照悼念，並細訴與梅姐最後一次見面的情境。 

蘇永康難忘20年前與梅姐的最後一次見面，他以長文寫道：「031225號早上我步入病房。『梅姐，我嚟咗啦』那是我最後一次和妳眼神接觸。之後半小時醫護人員就開始幫妳插喉，蘇小姐（梅艷芳國際歌迷會會長）開始坐旁邊唸心經…Maireaan（梅艷芳經理人王敏慧）同我都知道呢一刻，終於要來臨。Donny再次提醒我之前師傅吩咐過，在這個時候一定要在妳耳邊講，叫妳唔使擔心，亦都唔使掛念，我們都會好好的，妳放心走吧，再沒有痛苦了！」並謂被提醒不能讓梅艷芳聽到大家流眼淚，若真要哭也不能滴眼淚到她身上。 

蘇永康續指親友陸續趕到現場，第一個到場的是曾志偉和「校長」譚詠麟，「見到妳在床上插着喉校長呆站了良久，志偉哥眼淚立刻奪眶而出。我把志偉哥請到一旁，把該說的話都說一次。那幾天我就在病房外把這番話對入去見妳的朋友都說一遍。」

蘇永康一直視梅姐為精神領袖，「其實妳真係好叻，妳對後世的影響我相信遠遠大於妳自己想像。03年初某一夜妳在跑馬地，告訴我妳有癌症，我對妳說：梅姐，請妳好好保重妳係我哋嘅『精神領袖』。其實不只我，我相信妳還是那一代人的『精神領袖』。」他又感激梅姐的提攜及教導，「有頗長一段時間我晚上不敢聽妳的歌，因為一定會流眼淚。近年好像可以了，因為我終於習慣了妳在另一個空間，仍然想多謝妳在我新秀比賽那一晚送給我的Bowtie，多謝妳帶我入廣東道”Canton”，多謝妳在"水車屋" 瞓在地上同我分析什麼是形象！多謝妳叫我戴眼鏡和教我畫眼眉！還有很多很多不能盡錄我們仍然會好好的生活，勿念」

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蘇永康難忘見梅姐最後一面。

蘇永康難忘見梅姐最後一面。

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