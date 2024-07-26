森美回應《早霸王》8月5日執笠傳言　網民：好多年有啲悶

由森美、阮小儀、梁嘉琪主持嘅香港商業電台叱咤903電台節目《早霸王》一向廣受觀眾歡迎，不過26日喺網絡瘋傳節目即將「唔做」，森美喺今日開咪時亦有親自回應。

今日有網民喺Facebook專頁「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」出PO表示「有傳早霸王將於8月5日執笠」，討論區亦有網民以「8月5號開始903係咪無早覇王？」為名出PO，並表示：「聽到有新節目《今朝多珍重》，我聽個promo第二次先夠膽開po問，初初以為自己聽錯。」

網民：世界末日

對於呢個突發嘅消息，唔少網民都議論紛紛，有網民感到可惜：「世界末日」、「下 早霸王都可以執？」、「我人生嘅最大娛樂嚟 你唔好亂咁講嘢搞到我抑鬱為（唯）你是問」及「下 認真咩？」等等；同時亦有網民覺得完結係一件好事，留言話「支持森美專心做公子會」、「好多年，有啲悶」、「自從MARCO走左 森美少左講科學野 成日講演唱會感想+女人八婆話題 成日節目毫無營養」等等。

森美作為《早霸王》嘅主持，佢今日都有開咪親自回應傳聞表示節目將會繼續做，只係撥出半個鐘俾其他節目，佢就話監製表示到時佢哋好似有半小時唔使做，小儀就吓咗一聲，而梁嘉琪就講笑話仲諗住拎假去旅行。